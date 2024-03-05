歐盟官員會見中國代表 促抑制敏感產品輸入俄國

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（中央社記者田習如布魯塞爾5日專電）中國政府歐亞事務特別代表李輝正為俄烏戰爭議題在歐洲訪問，歐盟官員昨日與他會面，除了重申反俄挺烏立場，並表達對中國將大量軍民兩用產品及軍事相關科技出口到俄羅斯的嚴重關切。

歐盟對外事務部（EEAS）今天發布新聞稿指出，負責東歐、俄羅斯和中亞事務主任希伯特（Michael Siebert）及負責亞太事務主任關史東（Niclas Kvarnström）在4日與李輝在布魯塞爾會談。

歐盟表示雙方討論了俄羅斯非法侵略烏克蘭的戰爭，歐方強調俄國須負全部責任，期待身為聯合國安全理事會（UNSC）常任理事國的中方，能扮演維護聯合國憲章和國際法的積極角色，促使俄國尊重烏克蘭所有領土的主權並立即撤軍。

歐盟官員向李輝強調，俄國發動戰爭對歐盟帶來持續的安全威脅，因此中國對這場戰爭的立場無可避免會衝擊歐中雙邊關係。歐盟並嚴重關切中國對俄出口產品和科技助長了俄國軍火產業，敦促中方採取有效步驟抑制敏感產品流向俄國。

中國政府先前發布李輝自3月2日起訪問俄羅斯、歐盟總部、波蘭、烏克蘭、德國和法國等，就推動政治解決中方所稱「烏克蘭危機」展開第2輪穿梭外交。（編輯：高照芬）1130305