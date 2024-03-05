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田納西州小飛機失事 公路旁墜毀5死

2024/3/5 21:01（3/5 21:09 更新）
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當地警方說，一架小型私人飛機4日在美國田納西州納希維爾一條公路附近墜毀。（圖取自twitter.com/MNPDNashville）
當地警方說，一架小型私人飛機4日在美國田納西州納希維爾一條公路附近墜毀。（圖取自twitter.com/MNPDNashville）
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）當地警方說，一架小型私人飛機今天在美國田納西州納希維爾（Nashville）一條公路附近墜毀，造成5人死亡。

法新社報導，納希維爾都會警察局（Metropolitan Nashville Police Department）在社群媒體平台X上發文說，「墜機導致機上5人喪生」。

它還張貼一張單發動機飛機殘骸的照片。

納希維爾消防局在X上表示，當救援人員到達現場時「火勢很大」。

美國媒體引述納希維爾警方發言人阿倫（Don Aaron）的話說，這架飛機於晚間7時40分左右通報發動機和電力故障。

這架飛機已獲准緊急降落納希維爾的約翰．C．圖恩機場（John C. Tune Airpor），但在距離機場幾公里處墜毀。

他說，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）和國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）將調查這起墜機事件。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1130305

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