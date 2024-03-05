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特斯拉德國超級工廠停擺 極左組織坦承縱火釀停電

2024/3/5 21:36（3/5 22:01 更新）
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5日德國警方查看受損的電塔。（路透社）
5日德國警方查看受損的電塔。（路透社）
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（中央社柏林5日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉位於德國首都柏林附近的歐洲「超級工廠」今晨生產停擺，沒有電力可用，因為稍早時疑似有人在工廠附近縱火，導致電塔起火，已有極左組織坦承犯行。

路透社報導，特斯拉（Tesla）的德國「超級工廠」（gigafactory）位於柏林東南方，是其在歐洲的首座製造廠，當地火勢未延燒到該工廠。警方指出，消防局已撲滅火勢。

特斯拉發言人證實，該工廠已暫停生產，已疏散現場人員。在格林威治標準時間11時15分，特斯拉在德國法蘭克福交易所上市的股票下跌2.8%。

警方正在該工廠附近地區調查這起疑似縱火攻擊事件，自特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）兩年前啟用該工廠以來，環保人士一直把它視為抗議目標。

有媒體報導，在緊急服務單位發現一個寫有「炸彈埋藏於此」的標誌後，當局已部署拆彈單位。警方未證實相關報導是否屬實。

極左組織「火山集團」（Vulkangruppe）活動人士今天聲稱犯下此案，並稱這是他們針對特斯拉德國廠的「破壞行動」。該組織同時強調這座工廠衝擊環境以及當地水源供應等隱憂。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1130305

#特斯拉
#特斯拉
#馬斯克
#德國
#路透社
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