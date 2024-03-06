德國極右翼崛起 反移民思維恐成工業人力隱憂

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（中央社德勒斯登6日綜合外電報導）為了尋找急需的人才，德國晶片製造商英飛凌（Infineon）將目光投向瓜地馬拉，但德國境內極右翼勢力的崛起，恐讓當地的吸引力大減，也可能重挫產業。

法新社報導，英飛凌計劃在德國東部建造一座耗資50億歐元（約新台幣1741億元）的新工廠，而它並不是唯一的一家。

在巨額政府補貼支持下，美國晶片製造商英特爾（Intel）計劃在馬德堡（Magdeburg）建廠；台灣晶片巨擘台積電（TSMC）也將落腳德勒斯登（Dresden）。

這個地區位於歐洲中心，位置優越、工業基礎成熟，當中的薩克森邦（Saxony）更是歐洲晶片製造商最集中的區域。儘管當地擁有許多優勢，不過可能會被政治問題拖累。極右翼的德國另類選擇黨（AfD）在今年將舉行的歐洲和地區選舉之前，民調支持率超過30%。

地區工業遊說團體「薩克森矽邦」（Silicon Saxony）負責人博森伯格（Frank Boesenberg）告訴法新社，德國另類選擇黨的成功，可能會「阻礙我們的成長潛力」。

根據該組織估計，到2030年，薩克森的晶片製造商將需填補2萬5000個職缺，而當地適齡勞動人口將減少30萬人。

博森伯格表示，「這個地區的年輕人太少了」，「我們需要移民」。

然而，另類選擇黨的反移民政策可能會阻礙人才招募作業，對業界並不利。

英飛凌執行長漢尼貝克（Jochen Hanebeck）在社交求職平台領英（LinkedIn）警告：「孤立政策是對繁榮的威脅。」

目前來看，從電動車到智慧型手機等各式電器內部均有蹤跡的半導體，產能仍集中在亞洲。

但近來的供應鏈中斷和亞洲地緣政治緊張局勢加劇，促使美國和歐洲重新思考晶片仰賴進口是否為明智之舉。

思考的結論就是採取行動將供應點轉移到離本土更近的地方，這也就是大筆投資湧入薩克森等地的原因。

科隆（Cologne）德國經濟研究所（IW）的民調顯示，約68%的德國管理階層擔心，如果極右翼勢力增強，德國對外國勞工的吸引力恐會降低。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）表示，缺乏合適的工人是德國工業面臨的「最大挑戰」。

經濟研究所表示，德國到2030年總共需要500萬額外勞工才能補滿所有行業短缺。

英飛凌位在德勒斯登的新工廠將於2026年開始生產，該集團預計將僱用1000名新工人。

英飛凌地區人力資源主管蓋爾（Tom Geyer）告訴法新社，外籍勞工將成為實現這一目標的重要「基石」。

為尋找潛在新員工並將他們帶到德國，英飛凌已與瓜地馬拉培訓機構簽署協議，組織語言課程並提供住屋以協助新員工。

但蓋爾表示儘管廣募人才，「在競爭激烈的市場中尋找培訓人員仍是一項挑戰」。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130306