東協澳洲籲 在加薩實現立即且持久停火

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（中央社墨爾本6日綜合外電報導）東南亞和澳洲領導人今天呼籲在加薩迅速實現持久的停火，並以「危急」來形容這塊巴勒斯坦領土上的人道主義局勢。

法新社報導，包括穆斯林占多數的印尼和馬來西亞在內的11個國家領導人，在就這個文本進行數天外交爭論後說：「我們敦促實現立即且持久的人道主義停火。」

東南亞國家協會（ASEAN）10國領導人在墨爾本（Melbourne）與澳洲領導人舉行為期3天的峰會，會中加薩走廊（Gaza Strip）不斷惡化的局勢成為激烈辯論的話題。

東協和澳洲表示：「我們譴責針對所有平民和民用基礎設施的襲擊，這導致加薩人道危機進一步惡化，包括食物、水和其他基本需求的獲取受到限制。」

「我們呼籲迅速、安全、無阻礙地和持續地向所有需要幫助的人提供人道主義援助，包括透過增加邊境口岸及海上通道的通行能力。」

另外，北京和菲律賓在有爭議海域發生新的對抗之後，東南亞和澳洲領導人警告不要在南海採取「危及和平」的行動。

本週早些時候，中國在南沙群島的船隻被指控襲擊菲律賓船隻。中國聲稱對幾乎整個南海擁有主權，無視法律先例和許多東南亞國家的領海主張。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1130306