西藏抗暴紀念日 流亡印度藏人要求中國歸還家園

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里10日專電）每年3月10日是西藏抗暴紀念日，今年為65週年，流亡印度藏人舉辦活動，包括和平遊行在內，要求中國「歸還家園」，爭取國際社會支持。

這場和平遊行是由西藏青年大會（TYC）發起，接近中午時，大約300名老、中、青世代藏人、學生以及僧人，在掛有達賴喇嘛肖相的前導車開路下，行進至新德里的示威廣場。

遊行者手舉「釋放西藏」、「中國停止壓迫」、「西藏是最大露天監獄」等標語，高喊「釋放班禪喇嘛」、「中國出去」、「我們要自由」等口號，新德里警方出動大批警力疏散交通，以及防止脫序行為。

西藏青年大會聯合秘書次仁秋佩（Tsering Chomphel）向中央社表示，流亡藏人在德里抗議中國非法佔據西藏，希望透過這場遊行，讓國際社會包括聯合國在內聽到他們的心聲，並給予支持。

次仁秋佩說：「西藏仍在中國的佔據之下，我們要中國歸還我們的國家。」

根據西藏人民議會的說法，1949年中國人民解放軍入侵西藏，1951年逼迫西藏簽訂「十七條協議」，後來卻撕毀條約內容。1959年共軍在拉薩進一步鎮壓藏人，試圖加害達賴喇嘛，藏人忍無可忍，當年3月10日挺身反抗。

另一方面，作為全印度40多個藏人難民安置區之一的德里西藏村，今天早上也舉行了西藏抗暴日紀念活動，大約200多名住民參加。

現場分發的「噶廈」（Kashag）聲明，譴責中國政府透過修改法律文件的方式，試圖消滅西藏語言文字和藏傳佛教。

噶廈即西藏流亡政府「藏人行政中央」（CTA）的內閣。

聲明重申，藏人行政中央將繼續秉持「中間道路」政策，堅信西藏問題只能通過和談的途徑得到解決，中國政府應立刻停止消滅西藏民族和文化的錯誤政策。

「中間道路」是由達賴喇嘛所提出，內涵為不謀求政治獨立而爭取名副其實的自治地位，擁有可以保存語文及文化的自治權力。（編輯：高照芬）1130310