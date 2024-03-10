德里西藏村教育新生代保存傳統 力抗中國滅藏文化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里10日專電）在外界指稱中國試圖在西藏境內清洗西藏文化之際，位於印度首都德里地區的西藏村，卻透過辦學、慶祝傳統節日及跳民族舞蹈的方式，在異域延續西藏文化。

每年3月10日是西藏抗暴紀念日，今年為65周年，德里藏人安置區，也就是俗稱的德里西藏村今天舉辦集會，緬懷在中國政府鎮壓下喪生的藏人，同時呼籲國際社會支持西藏爭取自由。

現場分發「噶廈」（Kashag）聲明，譴責中國政府透過修改法律文件試圖消滅西藏語言文字和藏傳佛教。

噶廈即西藏流亡政府「藏人行政中央」（CTA）的內閣。

德里藏人安置區長官（TSO）多杰次仁（Dorji Tsering）向中央社表示，為延續西藏傳統文化，德里西藏村設有藏人小學，從幼稚園開始，所有科目均以藏文及藏語教學，回家後也都講藏語。

此外，西藏村每逢藏曆新年，會以西藏傳統習俗盛大慶祝；西藏村裏建有佛寺，保持藏人宗教信仰；每週三也舉辦傳統藏人舞蹈班，讓新生代藏人學習家鄉的舞蹈。

多杰次仁感嘆：「在西藏，這些都沒有了。」

他說，在中國，藏文和藏語被邊緣化、寺廟僧人數量受限，現在中共更開始預謀私自認定第15世達賴喇嘛。

多杰次仁表示，雖然德里的藏人人數並不多，但靠著大家的努力，西藏文化得以保存。

藏人主要分2個時期從西藏來印度，分別是達賴喇嘛展開流亡生涯的1959年，以及1979年的第二波出走潮。

印度政府為收容流亡藏人，在數個省分撥出土地讓他們容身，並給予難民地位，目前全印度有40多個西藏難民安置區。

德里藏人安置區於20世紀60年代成形，最初只有約200名流亡藏人前來拓荒，現已發展為成功的商業社區範例。（編輯：韋樞）1130310

德里藏人安置區，也就是俗稱的德里西藏村，透過辦學等方式在異域延續西藏文化。圖為德里藏人小學一隅。中央社記者林行健德里攝 113年3月10日