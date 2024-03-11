法總統馬克宏拚改革 擬5月提「協助死亡」法案

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（中央社巴黎10日綜合外電報導）法國媒體今天刊登總統馬克宏（Emmanuel Macron）受訪內容，他說，希望政府於今年5月向國會提出一項關於「協助死亡」的法案。

綜合法新社與路透社報導，馬克宏告訴「十字架報」（La Croix）與「解放報」（Liberation），只有能完全掌控判斷力、患有無法治癒且短至中期危及生命的疾病、無法緩解痛苦的成年人，才能「請求協助死亡」。

馬克宏接受「解放報」訪問時說，他不想將新法案稱為「安樂死」或「協助自殺」，而是「協助死亡」。

他表示：「嚴格來說，（這項法案）並沒有創造新的權利或自由，而是開闢一條迄今為止不存在的路，並為在某些嚴格條件下請求協助死亡提供了可能性。」

未成年人和阿茲海默症等精神或神經退化性疾病患者不符合可要求「協助死亡」的資格。

如果醫療專業人員同意，將可為患者開立致命物質供他們自行使用；若患者身體狀況做不到，也可在第三方協助下使用。

根據法案文本，第三方可以是志願者、治療患者的醫生或護理師；致命物質可在患者家中、老人院或護理中心施用。

馬克宏說，醫學專家將有15天時間回覆「協助死亡」的請求，核准的有效期限為3個月，患者可在這段時間內撤回申請。

馬克宏同時表示，家人也可對這項決定提出異議。

他說，這項變革有其必要，「因為從人道上來說，有些情況令人無法接受」。

他還說：「我們藉著這項法案勇敢面對死亡。」

但這項極具爭議的法案很可能激起猛烈反對，且不太可能於2025年之前通過。

到目前為止，深陷苦痛的法國患者若想結束生命，必須前往其它國家，像是鄰國比利時。

法國的鄰國瑞士、比利時和荷蘭已通過法律，允許在某些情況下以醫學方式協助死亡，但法國迄今沒有跟進，部分原因是迫於天主教會的壓力。

法國2005年一項法律將「被動安樂死」合法化，例如停止人工維生系統，這被視為一種「死亡權」。

但主動安樂死，也就是醫生對無法治癒的患者施用致命劑量的藥物，仍屬非法。

至於協助自殺，也就是患者自願接受協助結束生命，同樣遭到禁止。

距離今年6月歐洲議會選舉僅剩3個月，馬克宏一直試圖提升自己作為社會改革者的形象。他所屬的「復興黨」（Renaissance）在民調中落後極右翼「國民聯盟」（Rassemblement National）10個百分點以上。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130311