烏克蘭大量科研機構毀於戰火 重建需耗資至少400億

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（中央社巴黎11日綜合外電報導）聯合國教科文組織今天表示，烏克蘭有逾1400座科學研究機構建築物在俄羅斯入侵行動中遭到破壞。若要重建公有科學基礎設施，估計將耗資12.6億美元（約新台幣396億元）。

俄羅斯的全面入侵行動邁入第3年之際，聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）與烏克蘭青年科學院（Junior Academy of Sciences of Ukraine）公布了上述調查結果。

調查顯示，在俄軍入侵期間，烏國有177個科學研究機構的1443棟建築受損或全毀。

教科文組織在聲明中說，「修復這些建築將花費超過12.1億美元（約新台幣380億元），其中光是大學部分就需要9.805億美元（約新台幣308億元），因為這些學校遭受的損失最嚴重。」

聲明提到，烏國東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區的科學基礎設施所受影響最大。

調查發現，另有超過750件科學技術設備遭到損壞，其中多數都無法修復，這些設備的成本估計為4590萬美元（約新台幣14.4億元）。

UNESCO指出，烏國東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠安全問題研究所（Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants）周遭的情況「格外令人擔憂」。

該組織表示，「監測核電廠運作狀況的基本設備皆已遭竊或被毀，其中包括1個負責控制輻射水準的特殊放射實驗室。」

「沒有了這些監控設備，將導致更廣泛地區面臨重大安全威脅。」

札波羅熱是歐洲最大核電廠的所在地，當地在俄羅斯入侵烏國初期即遭佔領。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）2022年2月下令部隊入侵之前，烏克蘭以電腦科學、核子物理、天文學等領域的研究而聞名。

UNESCO掌管基礎科學、研究、創新與工程科科長卡斯瑞（Amal Kasry）表示，戰爭爆發後已有4000多名科學家離開烏國，人才流失已成為「大問題」，收留最多烏國科學家的國家則是德國和波蘭。（譯者：李晉緯/核稿：施施）1130312