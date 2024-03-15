台以市政府聯盟簽備忘錄 推動城市交流及韌性治理

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（中央社記者賴素芬台北15日電）駐以色列代表李雅萍14日與「以色列全國市政府聯盟」主席畢巴斯（Haim Bibas）簽署合作備忘錄，推動台灣與以色列城市交流及打造城市韌性合作計畫，提升台以城市夥伴關係及分享市政建設經驗。

這是台灣與以色列首度在城市治理議題上簽署合作文件，主要市政首長及市議員等，包括台南市姊妹市若娜娜市（Ra’anana）及參與「台以筆友計畫」的狄莫納市（Dimona）等城市首長、市政府官員及市議員等政要出席觀禮，見證台以夥伴合作關係。

「以色列全國市政府聯盟」（Federation of Local Authorities in Israel）成立於1938年，是以色列全國257個城市首長聯合組織，各城市首長及市府團隊透過該平台相互協調及聯合行動，提升城市治理效能及分享市政建設經驗，也積極推動國際城市間的交流合作。

李雅萍致詞指出，台灣與以色列有許多相似之處，雙方共享價值，也都堅定維護自由民主生活方式，捍衛國家安全與繁榮。國際社會視台灣為值得信賴的夥伴及良善力量，台灣也是以色列各界密切合作夥伴，兩國迄今已簽署32項合作協議，欣見雙方在城市韌性治理拓展新的合作，也期待未來台以城市間在文化、新創、氣候變遷及智慧科技等領域可進一步交流市政經驗，共同打造城市榮景。

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「以色列全國市政府聯盟」主席畢巴斯表示，台灣長期貢獻國際社會的成就有目共睹，感謝台灣政府及人民在以色列遭遇恐攻後持續給予溫暖關懷及人道協助，在當前國際安全局勢劇烈變動的時刻，台以攜手面對挑戰，共同發起城市韌性合作促進夥伴關係，意義非凡，未來「以色列全國市政府聯盟」也將作為台以城市鏈結的平台及開拓合作的推手，期待兩國友誼更加深化。

以色列市政府聯盟主席職位是由城市首長投票選出，畢巴斯主席於2014年當選、連任兩屆主席迄今，目前也是以色列科技菁英薈萃的城市莫迪因市（Modi’in）市長。（編輯：陳承功）1130315