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巴西登革熱疫情肆虐 確診和疑似病例逾188萬例

2024/3/20 07:45
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（中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電）巴西登革熱疫情嚴重，今年至今通報188萬9206例確診和疑似病例，其中561例死亡；去年同期確診和疑似病例為40萬197例。

根據巴西衛生部昨天公布的最新數據，至今已經有561例登革熱死亡病例，另有1020例疑似感染登革熱死亡。

今年2月，巴西衛生部衛生監測司長馬西爾（Ethel Maciel）曾表示，估計今年將有420萬例登革熱病例。

因登革熱疫情肆虐，聖保羅市宣布全市進入緊急狀態。

此外，北部阿克里（Acre）、阿瑪帕（Amapá），中西部戈亞斯（Goiás），東南部聖埃斯皮里圖（Espírito Santo）、米納斯吉拉斯（Minas Gerais）、里約熱內盧、聖保羅，南部聖卡塔里納（Santa Catarina）8州以及巴西利亞聯邦特區，也都宣布進入緊急狀態。

巴西衛生部指出，登革熱病毒依抗原性可分成4種血清型病毒，血清型1在巴西最常見，在所有州都有病例，其次是血清型2，在24州和巴西利亞聯邦特區出現。

目前為止，只有米納斯吉拉斯州同時出現4種血清型病毒，其中血清型2和3可能引起神經系統問題。

巴西衛生部表示，一般人一生中最多可能確診4次登革熱，也有機會感染4種不同血清型病毒，登革熱可能殺死任何年齡和平時身體健康的人，當出現任何症狀時應立即求醫診療。（編輯：張芷瑄）1130320

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