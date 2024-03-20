不滿俄在分離獨立區設投票站 摩爾多瓦驅逐外交官

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（中央社摩爾多瓦首都基希納烏19日綜合外電報導）摩爾多瓦召見俄羅斯大使後，今天驅逐一位俄羅斯外交官，原因是俄國總統大選期間莫斯科當局在摩爾多瓦分離主義分子控制的外聶斯特（Transdniestria）地區開設投票站。

摩爾多瓦外交部兩度召見俄羅斯特使瓦斯涅佐夫（Oleg Vasnetsov），抗議俄國不顧摩爾多瓦反對，在外聶斯特開設投票站。

傾向歐洲的摩爾多瓦政府加強對莫斯科的懲罰力度，表示將禁止俄羅斯代表團參加5月在首都基希納烏（Chisinau）舉行的聯合國會議。

傾向歐洲的摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）表示，俄羅斯此舉表明對摩爾多瓦主權的不尊重。

根據俄羅斯塔斯社（TASS）報導，瓦斯涅佐夫表示，莫斯科將針對摩爾多瓦的不友善行為做出回應。

摩爾多瓦外交部在聲明中表示，將禁止俄羅斯代表團參加聯合國糧農組織（FAO）的區域會議。

聲明指出，這項決定考慮到俄羅斯對烏克蘭持續發動的侵略戰爭，公然違反「聯合國憲章」，並在國際舞台上引發許多危機。

聲明指出，俄羅斯參加這次會議將僅限使館工作人員或透過網路。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130320