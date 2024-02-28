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摩爾多瓦分離區特別代表大會 恐正式要求加入俄羅斯

2024/2/28 19:00（2/28 19:58 更新）
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俄國長期支持摩爾多瓦境內親俄分離主義地區「聶斯特河沿岸」。（中央社製圖）
俄國長期支持摩爾多瓦境內親俄分離主義地區「聶斯特河沿岸」。（中央社製圖）
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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）摩爾多瓦聶斯特河沿岸地區親俄分離主義分子今天準備召開一項罕見會議，傳聞可能以正式要求加入俄羅斯作結。外界憂心當地可能成為俄羅斯與鄰國烏克蘭衝突新引爆點。

法新社報導，自蘇聯解體以來，這片蜿蜒狹窄土地便由親俄勢力實際掌控，但國際上仍將當地視為摩爾多瓦國土。

因關稅問題與摩爾多瓦政府爭執不斷升高之際，聶斯特河沿岸（Transnistria）今天將召開當地歷史上第7次特別代表大會。

上一次此類會議於2006年舉行，與會代表當時宣布舉行加入俄羅斯聯邦公投，投票結果獲壓倒性多數贊成。

親歐洲聯盟的摩爾多瓦政府和西方國家擔心，當地分離主義議員可能乘俄羅斯對烏克蘭展開攻勢之機重施故技。

聶斯特河沿岸官員對這次會議的目的含糊其辭。

聶斯特河沿岸最高議會（Supreme Council）表示，蒙受來自摩爾多瓦「壓力」同時，議員們將討論當地的「政治和社會經濟情勢」。

聶斯特河沿岸反對派政治人物喬爾巴（Gennady Chorba）指出，議員們於俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）向國會發表國情咨文前一天要求加入俄國，「這種可能性最高」。

克里姆林宮日前宣布，蒲亭將於29日對聯邦議會發表年度國情咨文。（譯者：王嘉語/核稿：何宏儒）1130228

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