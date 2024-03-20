瑞士組織推公投 盼加強中立性

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（中央社日內瓦20日綜合外電報導）由於俄烏戰爭重新引發人們對瑞士長期以來不參與外國衝突立場的質疑，倡議人士今天表示，瑞士將就強化中立性進行投票。

法新社報導，主權主義組織「親瑞士」（Pro Switzerland）副主席沃曼（Walter Wobmann）告訴「展望報」（Blick），該組織已收集足夠的簽名，以發起一項旨在鞏固國家憲法內中立性的投票。

他們希望限制制裁等非軍事措施、防止與北大西洋公約組織（NATO）建立更緊密關係，並排除加入軍事聯盟，除非受到攻擊。

在瑞士的直接民主制度下，瑞士公民只要在18個月內收集10萬個有效連署簽名，就可以發起公投。

沃曼說：「我們已收集到近14萬個簽名。」

他表示：「我們會在4月11日（向聯邦當局）提交倡議。在那之前，我們會繼續收集簽名。」

瑞士的傳統立場是作為裝備精良的軍事中立國。

它拒絕向基輔當局提供武器，也拒絕允許其他擁有瑞士製武器的國家將其重新出口到烏克蘭。

但自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，瑞士便跟進鄰近的歐洲聯盟（European Union）對俄國實施經濟制裁。這項舉動受到極右派的瑞士最大政黨瑞士人民黨（Swiss People's Party）強烈譴責。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130320