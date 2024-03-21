巴基斯坦俾路支省中資港口遇襲 7武裝分子遭擊斃

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（中央社巴基斯坦奎達市20日綜合外電報導）巴基斯坦官員表示，安全部隊今天擊斃至少7名武裝分子，當時他們正試圖闖入中國在巴基斯坦投資、被視為重要基石的一座港口的辦公室。

巴基斯坦數十年來都在對抗西南部俾路支省（Balochistan）一觸即發的叛亂行動，當地與伊斯蘭馬巴德（Islamabad）當局敵對的分離主義分子經常鎖定外國投資項目下手。

當地官員烏拉尼（Saeed Ahmed Umrani）向法新社表示，7名武裝分子企圖「滲透」進入俾路支省瓜達爾港務局（Gwadar Port Authority）時遭擊斃。

濱阿拉伯海（Arabian Sea）的瓜達爾港由中國企業管理，被視為北京龐大「一帶一路」基礎建設計畫下，在巴基斯坦投資的至寶。

一名不願透露身分的陸軍消息人士也稱有7名武裝分子斃命。

此人表示：「恐怖分子以手榴彈、火箭發射器和卡拉希尼柯夫突擊步槍攻擊。這個區域目前已清理完畢。」

俾路支省省長巴格提（Sarfraz Bugti）在社群媒體平台X上指出，有8名武裝分子遭擊斃。

分離主義組織俾路支解放軍（Baloch Liberation Army, BLA）事後透過電子郵件聲明宣稱犯案，發言人巴洛赫（Jeeyand Baloch）稱已鎖定軍事情報辦公單位。

一支載有中國工程人員前往瓜達爾港的車隊去年8月遇襲，俾路支解放軍同樣宣稱犯案。

俾路支族分離分子長久以來聲稱，他們的社群在這個地區獲得的財富不平等；當地蘊藏大量豐富的天然資源。

這些分離分子經常鎖定保護外國投資計畫的巴基斯坦安全部隊。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1130321