越南用電高峰將來臨 缺電陰影籠罩外資企業

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（中央社記者陳家倫河內22日專電）越南再過一個多月就要邁入用電高峰期，去年缺電陰影持續籠罩。在越南外資企業近日向越南政府表達對缺電的憂心，尤其是5、6月北越地區電力短缺的風險。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，來自各國的企業代表近日與越南總理范明正（Pham Minh Chinh）會面時，表達對缺電情況的憂心，強調工業區在去年用電高峰期經常計畫性停電，打亂企業正常運作與生產週期。

日本商工會議所（JCCI）代表強調，用電問題對於精確的生產排程非常重要，電力供應不穩嚴重影響營運效率，無法預測交貨日期，讓一些單位夥伴重新思考自身的全球生產策略。

越南韓國商會會長（Kocham）洪孫（Hong Sun）有一樣的看法，他指出，穩定電力供應對於外資企業來說不可或缺，敦促越南政府做出果斷行動保證電力儲備充足，尤其是在用電高峰保證生產活動不中斷。

洪孫強調，電力供應不足對韓國企業尤其是高科技產業帶來負面衝擊，這也是繼續投資越南的最大阻礙。

越南美國商會（AmCham）主席尤杜（Joseph Uddo）警告，缺乏可靠且具成本效益的電力供應，將成為越南實現經濟目標的潛在阻礙。他引用世界銀行（World Bank）評估指出，去年缺電造成14億美元損失，相當於越南國內生產毛額（GDP）的0.3%。

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面對關切，越南工商部副部長阮生日新（Nguyen Sinh Nhat Tan）再次向這些外國投資者保證，將拚盡全力緩解電力供應所帶來的挑戰。

受到聖嬰現象影響，越南去年夏天酷熱且降水少，用電量大增及水力發電效能大減，導致北越地區去年5、6月期間頻頻限電、停電。國有越南電力集團（EVN）事後坦言，要確保北越地區電力供應，直到2025年都有困難。（編輯：陳惠珍）1130322