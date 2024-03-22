外國人在泰國非法就業 印度和中國人數目上升

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（中央社記者呂欣憓曼谷22日專電）泰國民眾抱怨外國人在泰國非法就業，搶了泰國人的工作，政府稽查發現多數以緬甸和柬埔寨人為主，不過印度和中國人的數目正在上升。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，勞動部就業署副發言人卡隆（Karom Phonphonklang）昨天表示，就業署接到民眾檢舉，有外國人正在從事僅限於泰國人可以做的工作，就業署因此啟動抽查全國的觀光勝地以及商業區。

卡隆指出，從去年10月1日到今年3月18日，就業署抽查了2萬5628處營業場所，其中820處因為違反勞動法而面臨法律處分，這些營業場所共雇用了30萬6577名外國勞工，其中1689人恐將面臨法律處分，而這1689人中有721人是因為從事了只有泰國人可以做的工作。

他們從事的工作包括路邊小販、美容理髮師、大眾運輸交通工具的司機以及按摩師。

721人中包括316個緬甸人、175個柬埔寨人、106個寮國人、65個印度人、42個越南人以及5個中國人。就業署指出，印度人和中國人的數目正在增加。

其他違反規定的勞工從事的是開放給外國人的職業，但卻沒有按照規定申請，例如商店的店員或是建築工人。

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前進黨（Move Forward）普吉島眾議員查稜彭（Chalermpong Sangdee）也接獲民眾檢舉有外國人從事只有泰國人能做的工作，他向國會眾議院經濟發展委員會提案，要求政府嚴加稽查普吉島。他指出，有些外國人持的是長期觀光簽證，卻在普吉島運作非法產業。

經濟發展委員會主席希提彭（Sittiphol Viboonthanakul）表示，他將和相關單位研商如何修法，能夠更嚴格且有效率打擊外國人運作的非法產業。（編輯：周永捷）1130322