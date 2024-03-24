「我是很棒的台灣大使」 黃仁勳感念台灣助輝達成長[影]

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（中央社記者張欣瑜舊金山23日專電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會期間與矽谷台灣人餐敘，並在致詞時自詡為「很棒的台灣大使」。他說輝達和台灣一起成長，感謝台灣夥伴一路陪伴，「台灣拯救了輝達」。

輝達GTC大會甫落幕，科技作者林宏文等與會人士在社群網站貼出 黃仁勳 黃仁勳小檔案 生日：1963年2月17日 學歷：

史丹佛大學電機工程碩士

奧勒岡州立大學電機工程學士 經歷：

1993年創辦NVIDIA

美國半導體產業協會最高榮譽羅伯特·諾伊斯獎

哈佛商業評論2019年全球百位最佳執行長榜首

財星雜誌年度企業家

時代雜誌百大影響力人物 資料來源：NVIDIA官網 看更多 關閉 與矽谷台灣人餐敘的影片。影片顯示，講台上的黃仁勳在眾人圍繞下致詞，他開頭先開玩笑說，這是他見過最大型的聚會，語畢自己也忍不住笑了出來。

黃仁勳接著感性表示，輝達和台灣一起成長，「台灣拯救了輝達」，因為輝達需要半導體合作夥伴，「我們當時正在製造最複雜的晶片」，RIVA 128曾經是世界上生產過最複雜的晶片，也是第一款比CPU更複雜但非CPU的晶片。

在全場的鼓掌歡呼聲中，黃仁勳進一步解釋，RIVA 128比英特爾（Intel）的Pentium更大，因此需要有人幫輝達打造它，「我必須找一家台灣公司來幫助我，當我在美國打給一家台灣公司時，沒人接我電話」，引起全場大笑。

黃仁勳說，他寫了一封信到台灣，好幾個月過後才有回音，因為那時信件往返需要很長的時間，「我想那是因為張忠謀當時很忙，最後他看到我的信，打了電話給我」。對於台積電和張忠謀的重要地位，他形容，「那是台灣第一」。

他還說，「我們（輝達）當時沒錢」，而如果要製造顯示卡，要有錢買DRAM（動態隨機存取記憶體），「但我們很窮」；另外，製造顯卡也必須有正確方法，「我們不知道如何進行」。

黃仁勳說他於是有了一個想法，就是親自前往台灣，去拜託台灣公司幫輝達製造顯卡，結果「台灣人讓輝達成為了全世界顯卡速度最快的公司」。

黃仁勳越說越起勁，台下的人遞上礦泉水，他還夾雜英文和台語說，「我大老遠來，你們就只給我喝水喔」，笑翻全場。他也多次充滿感情地說，「我愛你們」。

他表示，自己後來前往台灣，台灣的領導品牌有華碩、微星等公司，「我們在一起工作，我的工作很簡單，就是創造技術、創造市場」。

他三度強調，自己就是努力「創造技術、創造市場」，30年後的今天，輝達在做的事情還是「創造技術、創造市場」，他還看向全場表示，「還是一樣的夥伴」。

黃仁勳自信地說，他相信沒有其他企業像輝達這樣開創格局和未來，經過30年後改變了世界，打造出史上最具影響力的技術，「同樣一間公司、同樣的朋友、同樣的夥伴」，他舉杯向全場致敬，「我要謝謝你們大家」。

令全場印象更深刻的是，黃仁勳說，這是一場工業革命，新的東西以新的方式被製造出來，「台灣正處於中心的位置」，這件事情肯定值得慶祝。

黃仁勳更說，「我是一位很棒的台灣大使…我瞭解歷史，我瞭解你們工作的重要性，我瞭解在這場新的電腦運算革命中、在這場AI革命中，台灣的角色有多麼重要」。他說，「我們一定要確保這次我們講述這個故事」。

他說，幾個月過後他會到台灣並講述這個故事，也希望在場的每個人回到公司後，做好準備，「與我一起述說這個故事」。

黃仁勳在輝達GTC大會期間，已預告將再度出席今年的台北國際電腦展。（編輯：施施）1130324