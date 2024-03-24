更多編輯台推薦新聞：
莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看
產經

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
輝達
新聞專題
輝達1/24
首頁 / 國際

「我是很棒的台灣大使」 黃仁勳感念台灣助輝達成長[影]

2024/3/24 04:30（3/24 08:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
輝達執行長黃仁勳在GTC大會期間，在展場與多家台灣廠商互動熱絡。在矽谷台灣人餐會上，他也感謝台灣廠商一路陪伴輝達成長，「台灣拯救了輝達」。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年3月24日
輝達執行長黃仁勳在GTC大會期間，在展場與多家台灣廠商互動熱絡。在矽谷台灣人餐會上，他也感謝台灣廠商一路陪伴輝達成長，「台灣拯救了輝達」。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年3月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山23日專電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會期間與矽谷台灣人餐敘，並在致詞時自詡為「很棒的台灣大使」。他說輝達和台灣一起成長，感謝台灣夥伴一路陪伴，「台灣拯救了輝達」。

輝達GTC大會甫落幕，科技作者林宏文等與會人士在社群網站貼出黃仁勳

黃仁勳小檔案

生日：1963年2月17日

學歷：
史丹佛大學電機工程碩士
奧勒岡州立大學電機工程學士

經歷：
1993年創辦NVIDIA
美國半導體產業協會最高榮譽羅伯特·諾伊斯獎
哈佛商業評論2019年全球百位最佳執行長榜首
財星雜誌年度企業家
時代雜誌百大影響力人物

資料來源：NVIDIA官網

看更多
關閉
與矽谷台灣人餐敘的影片。影片顯示，講台上的黃仁勳在眾人圍繞下致詞，他開頭先開玩笑說，這是他見過最大型的聚會，語畢自己也忍不住笑了出來。

黃仁勳接著感性表示，輝達和台灣一起成長，「台灣拯救了輝達」，因為輝達需要半導體合作夥伴，「我們當時正在製造最複雜的晶片」，RIVA 128曾經是世界上生產過最複雜的晶片，也是第一款比CPU更複雜但非CPU的晶片。

在全場的鼓掌歡呼聲中，黃仁勳進一步解釋，RIVA 128比英特爾（Intel）的Pentium更大，因此需要有人幫輝達打造它，「我必須找一家台灣公司來幫助我，當我在美國打給一家台灣公司時，沒人接我電話」，引起全場大笑。

黃仁勳說，他寫了一封信到台灣，好幾個月過後才有回音，因為那時信件往返需要很長的時間，「我想那是因為張忠謀當時很忙，最後他看到我的信，打了電話給我」。對於台積電和張忠謀的重要地位，他形容，「那是台灣第一」。

他還說，「我們（輝達）當時沒錢」，而如果要製造顯示卡，要有錢買DRAM（動態隨機存取記憶體），「但我們很窮」；另外，製造顯卡也必須有正確方法，「我們不知道如何進行」。

黃仁勳說他於是有了一個想法，就是親自前往台灣，去拜託台灣公司幫輝達製造顯卡，結果「台灣人讓輝達成為了全世界顯卡速度最快的公司」。

黃仁勳越說越起勁，台下的人遞上礦泉水，他還夾雜英文和台語說，「我大老遠來，你們就只給我喝水喔」，笑翻全場。他也多次充滿感情地說，「我愛你們」。

他表示，自己後來前往台灣，台灣的領導品牌有華碩、微星等公司，「我們在一起工作，我的工作很簡單，就是創造技術、創造市場」。

他三度強調，自己就是努力「創造技術、創造市場」，30年後的今天，輝達在做的事情還是「創造技術、創造市場」，他還看向全場表示，「還是一樣的夥伴」。

黃仁勳自信地說，他相信沒有其他企業像輝達這樣開創格局和未來，經過30年後改變了世界，打造出史上最具影響力的技術，「同樣一間公司、同樣的朋友、同樣的夥伴」，他舉杯向全場致敬，「我要謝謝你們大家」。

令全場印象更深刻的是，黃仁勳說，這是一場工業革命，新的東西以新的方式被製造出來，「台灣正處於中心的位置」，這件事情肯定值得慶祝。

黃仁勳更說，「我是一位很棒的台灣大使…我瞭解歷史，我瞭解你們工作的重要性，我瞭解在這場新的電腦運算革命中、在這場AI革命中，台灣的角色有多麼重要」。他說，「我們一定要確保這次我們講述這個故事」。

他說，幾個月過後他會到台灣並講述這個故事，也希望在場的每個人回到公司後，做好準備，「與我一起述說這個故事」。

黃仁勳在輝達GTC大會期間，已預告將再度出席今年的台北國際電腦展。（編輯：施施）1130324

#台灣
#黃仁勳
#輝達
延伸閱讀
黃仁勳GTC與台廠互動熱 期待台北國際電腦展相見美中關係緊張 黃仁勳：不是世界末日但會做好準備晶片供應鏈具挑戰 黃仁勳：台積電是最緊密夥伴之一輝達展現軟硬體實力 AI分析師指出2亮點2挑戰
輝達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
輝達新AI晶片高算力低能耗 集邦：明年成主流
172.30.142.221