安理會表決加薩停火最新決議案 中國：盼儘速通過

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（中央社北京25日綜合外電報導）中國今天表示，支持要求加薩「立即」停火的最新決議案。聯合國安全理事會（UNSC）今天將對這項決議案進行表決，而中國及俄羅斯上週否決了美國提出的版本。

法新社報導，中國外交部發言人林劍指出，中國支持最新決議案，並讚揚阿爾及利亞與其他阿拉伯國家為此事付出的努力。

林劍表示，中方希望安理會儘快通過這項決議案，為停止戰爭傳遞強力訊號。

要求匿名的外交官員告訴法新社，這項新決議案由安理會非常任理事國提出，他們於週末期間和美國合作，嘗試提出避免遭否決的決議案。

根據法新社昨天檢視的最新決議案文本，當中要求在穆斯林目前的齋戒月「即刻停火」，從而「實現永久性持續停火」。

新決議案也要求「即刻及無條件釋放全部人質」，以及「移除所有不利提供大規模人道援助的障礙」。

根據林劍，新決議案清楚表明立場，要求停火並擴大對加薩走廊（Gaza Strip）的人道救援，因此符合安理會採取行動的正確方向。

他還說，國際社會期待安理會務實且全面地履行自身職責。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130325