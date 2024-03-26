澳洲男子為撿手機 困排水溝36小時獲救

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（中央社雪梨26日綜合外電報導）澳洲緊急救難人員今天表示，他們救出一名為了撿回掉落的手機，困在布里斯本一處大排水溝達36個小時的男子。

據報，這名30多歲的男子是在週末進入布里斯本這座熱帶城市骯髒的地下世界。

他24日拒絕路人協助，試圖自行找尋出路，期間不得不喝溝裡的水維生。

今天上午11時左右，有居民聽到下水道傳來很大的呼吸聲，緊急服務部門也接到通報。

昆士蘭州消防與緊急服務局（Queensland Fire and Emergency Services）告訴法新社，消防員趕到現場，並打開排水溝的蓋子，救出了那名男子。

據稱，他因擦傷、失溫而被送進馬特醫院（Mater Hospital）。緊急服務部門表示，他的情況穩定。

布里斯本已好幾天是潮濕的天氣，並下著傾盆大雨，而那名男子卻被困在排水溝內。

一名叫林伍德（James Lingwood）的路人告訴當地媒體，他24日就發現那名受困男子，因為他外出跑步時，聽到排水溝裡傳來了喊叫聲。

林伍德告訴「郵報」（The Courier Mail）：「我說『你還好嗎？我能幫你嗎？』，他說『不用，兄弟，我很好。』，但水已經淹到他的膝蓋，當時我在想我該怎麼做。」

「但他看起來沒事，他說他可以從進來的地方出去，所以我就留他自己一個人在那。」

林伍德補充道：「當我第一次見到他時，我想幫助他，但他不需要我的幫助。我覺得當時他並不認為自己處在任何巨大的危險中。」

「你不會經常看到有人在排水溝的，尤其是有老鼠、蛇、蚊子，和各式各樣的問題。」

目前還不清楚那名男子是否拿回手機了。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1130326