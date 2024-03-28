紐約市拚全美首例 最快6月中開徵塞車費

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（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）紐約歷經多年努力，開徵塞車費闖過關鍵關卡，最快6月中上路，可望成為全美首座試圖以收費減少車流的城市。但周邊地區發起訴訟阻撓，計畫能否如期施行，仍待觀察。

紐約大都會運輸局（MTA）董事會今天以11票贊成、1票反對，通過研議已久的塞車費率最終方案。計畫一旦上路，從外地開進曼哈頓60街以南城區的多數客車每天要多付15美元（約新台幣480元），官員認為，這是減少塞車、為更新大眾運輸系統籌措經費的良方。

MTA董事長李柏（Janno Lieber）在計畫表決通過後說，紐約車流量居全美之冠，以開徵塞車費改善交通的正確之舉。

曼哈頓中下城景點與商家密集，也是許多企業總部所在地，平日湧入的觀光客與上班族使城區擁擠不堪，尖峰時刻開車常塞在路上，動彈不得。倫敦、斯德哥爾摩、新加坡等大城早已徵收塞車費，且證明能改善交通，紐約卻長期遭遇反彈，遲遲沒有跟進。

5年前，時任紐約州長古莫（Andrew Cuomo）促成議會通過開徵塞車費的方案。但許多外地居民因不易搭乘大眾交通工具，不得已只好開車進曼哈頓，認為紐約收塞車費是以鄰為壑，成為這項計畫延宕至今的原因之一。

紐澤西州等鄰近地區民選官員與居民共提出6起訴訟，是塞車費方案經美國政府公路管理局（FHWA）審查之外須跨過的法律關卡。

依最終費率方案，平日上午5時至晚間9時，多數客車開進曼哈頓中下城每天需要繳15美元塞車費，週末適用時段為上午9時至晚間9時。機車費率為7.5美元，小型卡車與遊覽車為24美元，大型車輛則是36美元。

夜間時段塞車費打折，只有原費率1/4。

塞車費上路後，搭車進曼哈頓中下城的乘客荷包將進一步失血。依費率方案，搭乘計程車與非裔駕駛車輛的費用將增加1.25美元，Uber與Lyft提供的叫車服務將漲價2.5美元，只要啟程、途經或終點在易壅塞路段，都要多付這些費用，而且沒有夜間折扣。

這項設計是鼓勵民眾搭乘大眾交通工具、騎自行車或步行，同時為更新年久失修、誤點問題嚴重的地鐵開闢財源。MTA估計，開徵塞車費後每年可為改善大眾運輸系統籌措10億美元（約新台幣320億元）。（編輯：張芷瑄）1130328