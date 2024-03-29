兒童擁智慧手機漸普遍 英國家長串聯反制

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（中央社倫敦29日綜合外電報導）「我什麼時候可以有智慧手機？」這是許多家長害怕孩子問的問題。隨著人們日益擔憂智慧手機對年幼心智的影響，一些英國父母開始串聯反擊、推動童年無智慧手機運動。

法新社報導，這項運動由有3個孩子的母親葛林威爾（Daisy Greenwell）發起，她在孩子學校門口一次閒聊後促使她採取行動。

葛林威爾私下與一名好友討論這項議題已有一段時間。在校門口那場閒聊中，另一位母親告訴她，自己的11歲兒子已經有智慧手機，兒子班上1/3同學也擁有智慧手機。

住在英格蘭東部伍德布里吉（Woodbridge）從事記者的葛林威爾，事後在社群媒體平台Instagram寫道：「這場對話讓我充滿恐懼。我若知道有個東西會損害我孩子的心理健康，並使她上癮，我不會想把這樣的東西給她。」

不過葛林威爾表示：「但我也知道，如果她班上的其他人都有一支智慧手機，不給她一支的壓力會非常大。」

葛林威爾2月發布的這篇貼文，引發其他家長如潮水般熱烈反應。他們同樣對於讓孩子擁有智慧手機感到焦慮不安，擔心孩子暴露在犯罪分子鎖定、網路霸凌、社會壓力和有害內容等危險之下。

葛林威爾和友人雷諾茲（Clare Reynolds）如今發起「推動無智慧手機童年父母聯盟」（Parents United for a Smartphone Free Childhood）。

家長根據自身經驗及學術研究結果，對孩子要求有支智慧手機已有恐懼感，但他們也表示感到無力拒絕，因為學齡兒童擁有手機已以安全為由被「正常化」。

因此，當Instagram上終於有葛林威爾提出這個話題，她與雷諾茲為了討論議題而在通訊軟體WhatsApp建立的群組很快就擠滿志同道合的父母，他們對於有其他人也跟自己有同樣感受感到鬆一口氣。

葛林威爾表示，之後各方反應「如滾雪球般越滾越大」，現在英國每個地區都有一個群組，還有少數幾個工作群組，由在相關議題上具有專業知識的人士組成。

「他們正在討論我們該如何推廣這項主張，如何幫助家長和學校合作、阻止人們年紀輕輕就擁有智慧手機。」（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1130329