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慶祝建交50年 安華：中國國務院總理將訪馬來西亞

2024/3/29 23:15
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（中央社記者黃自強吉隆坡29日專電）馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）今天透過社群媒體平台臉書（Facebook）指出，配合馬來西亞與中國建交50週年，中國國務院總理李強將訪問馬來西亞。

根據安華臉書貼文，說明他今天接見中共中央對外聯絡部長劉建超，並提及配合馬中兩國建交迄今50年與李強造訪，將舉行的慶祝活動。

安華在臉書中並說同意加強經濟合作，特別是來自中國方面的投資，也會在教育與青年等領域合作。

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星洲日報報導，劉建超從昨天起到馬來西亞進行兩天訪問，強化政黨間合作。

安華就任首相後兩度赴中國訪問，見證多項投資備忘錄簽署，總金額高達美金42億餘元（約新台幣1344億元）。他多次聲稱不在大國間選邊站，也否認向中國靠攏，但朝野與華社仍與中國互動頻密，尤其今年是馬中建交50週年，中國更加大交流力道，但大馬能否從經貿或高教交流實質獲利備受考驗。（編輯：高照芬）1130329

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