黎巴嫩教派脆弱平衡 因真主黨和以色列衝突傾斜

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（中央社貝魯特31日綜合外電報導）黎巴嫩基督教村莊勒梅什（Rmeish）迎來以哈戰爭爆發以來第1個復活節，當地居民表示，真主黨（Hezbollah）和以色列之間的對抗正將他們拖入一場他們不想參與的衝突。

路透社報導，如同其他黎巴嫩南部的基督徒一樣，勒梅什居民為家園可能陷入交火，以及可能被迫永久逃離他們從祖輩便居住、位於黎以邊界的村莊而感到憤怒又擔心。

一名勒梅什居民本週稍早才與一群試圖從村莊內向以色列發射火箭彈的武裝人員對峙。根據勒梅什村長阿蘭（Milad al-Alam）和居民的說法，一些村民敲響教堂鐘聲來發出警報，使得武裝人員移往其他街區發射火箭彈。

阿蘭告訴路透社：「我們過去6個月來一直在說，『在我們的家園，請讓我們保持中立』。任何形式的報復性打擊都會招致巨大損失。」

為支持巴勒斯坦盟友哈瑪斯（Hamas），真主黨自去年10月8日開始便從黎巴嫩南部的山頂和村莊向以色列發射火箭彈。哈瑪斯去年10月7日對以色列發動跨境攻擊，引發以色列對加薩走廊（Gaza Strip）猛烈的海陸空攻勢。

村民的不滿反映反對真主黨的基督教神職人員和政治人物所提的批評，他們長期以來都指控真主黨透過擁有比國家軍隊更多武器來破壞國家，並壟斷戰爭與和平的決策。

一名40歲的勒梅什居民說：「我們與這場戰爭無關。難道他們（真主黨）想讓我們流離失所嗎？」這名居民要求匿名，擔心批評真主黨可能招致報復。

獲伊朗支持的真主黨控制著黎巴嫩大部分地區，否認其戰士試圖從勒梅什發射火箭彈。

逾12個教派在黎巴嫩這個小國共存，維持脆弱的平衡，反映黎巴嫩按宗教派別分配政府職位的制度。

由於在選擇繼任者的問題上存在分歧，為馬龍派基督徒（Maronite Christian）保留的黎巴嫩總統和中央銀行行長職位分別自2022年10月和2023年7月懸缺至今。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130331