越媒：日韓吸引力下滑 越南勞工轉赴歐洲

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（中央社記者陳家倫河內2日專電）越南勞工輸出市場漸漸轉向歐洲，媒體報導指出，許多歐洲國家正在開放引進外籍勞工，職業和勞工年齡多樣化；相較之下，日韓等傳統市場限制較多、手續複雜，逐步失去吸引力。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，國際人力資源供應與貿易股份公司（Sona）董事長阮德南（Nguyen Duc Nam）表示，雖然他們公司主要輸出勞工至日本和韓國，但多年來一直在歐洲尋求更多合約。

他觀察，日本對勞工有年齡限制，去韓國手續又很複雜，而羅馬尼亞等一些歐洲國家卻相當開放，要的並非技術型勞工，技能要求不太高，只要在適合工作的健康年齡就有機會。

24歲的裴潘淮武（Bui Phan Hoai Vu）打算在專校最後一年出國工作，研究之後決定選擇德國。越南目前幾乎沒有公司取得將勞工輸往德國的許可，裴潘淮武透過留學就讀廚師專業，主要在餐廳實習，其餘時間上課但免付學費。

裴潘淮武表示，與每月2400歐元（約新台幣8萬元）至2600歐元的最低薪資相較，他在餐廳工作月薪為1000歐元，扣掉吃住500歐元，還是能存一些錢。他看中的是畢業獲得證書後，就能做正職工作拿更高的薪水。

在傳統市場失去吸引力的背景下，像裴潘淮武這樣透過出國留學並尋找工作機會的人很多，他們選擇前往俄羅斯、羅馬尼亞、波蘭、匈牙利等與越南有勞工招聘合作的國家。

胡志明市Traco勞務輸出公司勞工招募負責人阮氏紅（Nguyen Thi Huong）表示，近2、3年來勞工傾向去歐洲找工作而非日本。現在日圓大幅貶值，而歐洲多國對人力資源「飢渴」，吸引勞工的移民政策多次發生變化。

例如德國為了吸引技術勞工，外國人現在只需5年即可入籍，而不是先前的8年。同時，外國人享有與當地人同樣的工作條件和福利。今年1月，越南和德國還簽署勞動就業領域的諒解備忘錄，有助開拓合作機會。

根據海外勞工管理局，一些越南企業正在輸出勞工到10多個歐洲國家，羅馬尼亞是引進越南勞工最多的國家，約4100人，其中9成在建築業和工業工作。非技術勞工的最低月薪為650美元，技術勞工則為800至1000美元。

海外勞工管理局訊息媒體處副處長阮如俊（Nguyen Nhu Tuan）表示，歐洲有現代化的生活環境、良好的收入、工作條件及能夠長期居留和工作，成為吸引越南勞工的目的地。

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然而，去歐洲工作時，勞工會面臨一些問題，像是天氣非常寒冷，冬天工作量減少，與日本、韓國和台灣市場相較，文化差異相當大。此外，必須與歐洲地區其他國家的勞工及開發中國家的勞工競爭。

他還指出，企業將勞工輸往歐洲面臨巨大挑戰，即勞工恐逃往第三國。因此，招聘工作必須非常嚴格，並有明確約束條件。此外，想去歐洲工作的勞工很容易找到不實承諾的仲介，很容易上當受騙。（編輯：陳惠珍）1130402