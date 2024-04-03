更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／花蓮7.2地震 捷運台鐵高鐵停駛資訊及活動異動
生活

不斷更新／花蓮7.2地震 捷運台鐵高鐵停駛資訊及活動異動

花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽
生活

花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思
文化

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮地震累計7死 蘇花公路匯德隧道停車場、台泥和仁礦區落石奪命
首頁 / 國際

日本確認改善管理 恢復資助聯合國加薩救濟機構

2024/4/3 14:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京3日綜合外電報導）日本外務大臣上川陽子昨天告訴巴勒斯坦自治政府總理穆斯塔法（Mohammad Mustafa），日本將恢復資助聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）。

日本放送協會（NHK）報導，以色列今年1月指控UNRWA部分工作人員參與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）攻擊事件，美國、英國、德國和日本等約15國因而在1月底暫停資助UNRWA。

不過，在加薩走廊飢餓問題惡化之際，一度中斷資助UNRWA的歐盟、加拿大、瑞典、澳洲已相繼宣布恢復金援。

上川上週在外務省與UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）展開會談，並確認UNRWA將創設新機制以讓日方定期獲報資金是否被妥善使用。

上川昨天向日本媒體記者表明將恢復資助UNRWA，並說：「UNRWA正在推動改善管理的措施，因此（日方）決定解除暫停資助的措施。」

此外，上川昨天傍晚也透過電話告訴穆斯塔法這則消息，並表示有意藉由這筆資金提供周邊國家與地區的巴勒斯坦難民醫療服務，以及供應物資給加薩走廊的女性與幼兒。

穆斯塔法在電話中也感謝日本重啟資助UNRWA，並稱加薩走廊的人道狀況相當堪憂。

而上川也傳達有意持續推動以色列和巴勒斯坦可共存的「兩國方案」。兩人一致同意合作努力降低以色列與哈瑪斯之間的衝突。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1130403

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.11