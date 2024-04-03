日本確認改善管理 恢復資助聯合國加薩救濟機構

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本外務大臣上川陽子昨天告訴巴勒斯坦自治政府總理穆斯塔法（Mohammad Mustafa），日本將恢復資助聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）。

日本放送協會（NHK）報導，以色列今年1月指控UNRWA部分工作人員參與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）攻擊事件，美國、英國、德國和日本等約15國因而在1月底暫停資助UNRWA。

不過，在加薩走廊飢餓問題惡化之際，一度中斷資助UNRWA的歐盟、加拿大、瑞典、澳洲已相繼宣布恢復金援。

上川上週在外務省與UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）展開會談，並確認UNRWA將創設新機制以讓日方定期獲報資金是否被妥善使用。

上川昨天向日本媒體記者表明將恢復資助UNRWA，並說：「UNRWA正在推動改善管理的措施，因此（日方）決定解除暫停資助的措施。」

此外，上川昨天傍晚也透過電話告訴穆斯塔法這則消息，並表示有意藉由這筆資金提供周邊國家與地區的巴勒斯坦難民醫療服務，以及供應物資給加薩走廊的女性與幼兒。

穆斯塔法在電話中也感謝日本重啟資助UNRWA，並稱加薩走廊的人道狀況相當堪憂。

而上川也傳達有意持續推動以色列和巴勒斯坦可共存的「兩國方案」。兩人一致同意合作努力降低以色列與哈瑪斯之間的衝突。（譯者：楊惟敬/核稿：盧映孜）1130403