花蓮7.2強震 日本繼311大地震再對沖繩發海嘯警報

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（中央社東京3日綜合外電報導）花蓮近海今天早上發生規模7.2地震，日本氣象廳一度對沖繩縣宮古島、八重山地方及沖繩本島發布海嘯警報。這是繼2011年311大地震以後，日本再度對沖繩縣沿岸發布海嘯警報。

日本放送協會（NHK）報導，根據氣象廳觀測，今天花蓮發生地震後，到達沖繩縣與那國島和宮古島的海嘯約30公分高、到達石垣島的海嘯約20公分高。

海嘯警報稍後被降級為注意報，並於今天中午完全解除。氣象廳表示，這是繼2011年日本311大地震以後，再度對沖繩縣沿岸發布海嘯警報。

沖繩縣消防單位指出，日本時間今天上午9時15分左右，一名離開自宅要前往避難的90多歲女性因跌倒造成後腦流血被送醫，據稱意識清楚。

沖繩縣政府表示，縣內總計有4人受到輕傷，包括避難時跌倒等原因。

沖繩縣知事玉城鄧尼說，要代表跟台灣有著長久交流歷史的沖繩縣，向在這起地震中不幸罹難者及其家屬等相關人士謹表哀悼，同時對傷者及房屋倒塌的民眾由衷表達慰問之意。

氣象廳提到，特別是未來2天到3天有可能發生跟今天同規模的地震，甚至也有可能再度出現海嘯，呼籲民眾多加留意。

富士新聞網報導，就在海嘯警報發布後，載著觀光客前往離島的渡輪才剛離開沖繩縣那霸市港口，由於正值日本春假期間，船內坐滿了觀光客。

一名搭船的觀光客說，當時警報鈴聲大響，一下子變成緊張狀態，因為在船上無處可逃，所以感到非常不安。這艘渡輪隨後馬上返回出發港口。

突如而來的地震造成沖繩那霸機場一度暫停所有班機起降，不僅那霸機場內觀光客受到影響，連東京羽田機場也因為飛往沖繩的航機被取消而相當混亂。

一位原本要前往沖繩的觀光客說，只能搭機前往，但因為地震無法搭機，「真的很想去玩水」；本來大家還說今天要去沖繩那霸市的國際通，現在看來也無法去了。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1130403