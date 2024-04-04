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花蓮地震撼日僑 「移居26年以來最劇烈搖晃」

2024/4/4 10:54
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（中央社東京4日綜合外電報導）花蓮東部外海昨天上午發生芮氏規模7.2地震，其中花蓮災情最為慘重。1名旅居花蓮26年的日本男子說，這是移居當地後感受過最劇烈的搖晃。

日本讀賣新聞報導，相當於日本大使館的日本台灣交流協會台北事務所指出，約有110名日本人居住在花蓮，截至3日傍晚，目前尚未接獲日本僑民受害消息。

旅居花蓮的日本人回想起地震仍心有餘悸。1名52歲日本女子跟丈夫在花蓮經營旅宿事業，地震發生之際正在自家2樓，並回憶「當時發生劇烈左右晃動，感到驚慌失措」，且架上物品也因此掉落碎裂，書本也掉了下來。

她說：「花蓮是觀光勝地，希望狀況可以穩定下來，重拾原本的生活」。

另外1名在花蓮經營餐廳的54歲日本男子說：「這是我移居這邊26年來，經歷過最強的地震，地震起初為上下震動，之後持續左右搖晃約1分鐘。」

他說地震發生過後，自宅兼店面內的冰箱因此倒下，餐具也都摔破。

根據中央災害應變中心截至今早7時統計，全國災情共計有2441件，並造成9死、1038傷、96人受困和48人失聯。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1130404

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