美歐貿易技術會談 加強6G、AI、經濟安全合作

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（中央社記者田習如布魯塞爾5日專電）歐盟-美國貿易和技術委員會（TTC）在比利時魯汶召開第6次會議，今天達成在6G電信標準、AI公益性發展、半導體、綠能及經濟安全等領域的強化合作共識。

根據歐洲聯盟執行委員會（European Commission）新聞稿，TTC為期2日的會談在今天上午達成多項共識，包括對第6代行動通訊系統（6G）推出共同願景，延續去年達成的6G產業發展路徑共識，希望歐美合作領導全球的新技術標準。

在人工智慧（AI）領域，歐美將持續合作開發利用AI協助解決全球性挑戰，例如極端氣候、能源轉型、急難因應和災後重建等具公共利益的用途。

對於半導體，歐美決定將2項行政合作機制延長3年，包括供應鏈早期預警、政府補貼透明化等資訊共享的安排。

綠能產業的補貼競爭是歐美之間另一個敏感議題，歐洲國家擔心美國政府提供的誘因會吸引歐洲產業赴美投資，從而排擠歐盟本身亟需的產能供應。歐美在這次TTC同意建立公共採購綠能計畫的最佳實踐索引，透過經驗分享加速建置綠能、促進雙方在太陽能產業供應鏈的合作。

歐美官員們也討論了第3國採取經濟脅迫和非市場模式對歐美帶來的挑戰。歐盟新聞稿雖未點名，但美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在昨天TTC會前的一場智庫談話中，即已直言中國政經體系對美歐產業帶來生存壓力。

歐美官員肯認TTC平台在歐美合作制裁俄羅斯和白俄羅斯的行動上扮演重要角色，因此將進一步合作促進有效的高科技出口管制。

歐盟成員的荷蘭配合美國政策禁止高階半導體生產設備出口到中國，是近年北京處理對歐關係的一大痛點，不過歐美在經濟安全上持續合作，這次TTC會後聲明表示，雙方將繼續針對外來直接投資（FDI）和本國產業對外投資涉及重要科技外流風險的案件交換資訊。

由於歐盟、美國都將在今年舉行大選、政府換屆，TTC對話合作模式的未來也受到關切。歐盟新聞稿僅表示雙方在此平台下的技術層次工作，選前仍將持續進行。

這次TTC歐盟出席代表為執委會主管競爭政策的執行副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）、 主管貿易的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）、主管產業的執行委員布勒東（Thierry Breton）；美方代表包括國務卿布林肯（Antony Blinken）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和戴琪。（編輯：陳慧萍）1130405