駐敘利亞使館遇襲後 伊朗外長出訪首站赴阿曼

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（中央社杜拜7日綜合外電報導）伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館館區建築疑遭以色列空襲近一週後，伊朗外交部表示，外長艾密拉多拉安今天出訪阿曼，這是他展開區域訪問的第一站。

路透社報導，伊朗外交部聲明：「艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）正率政界及國會代表團前往阿曼，這是他展開區域訪問的第一個目的地。兩國代表將討論雙邊及區域議題，例如加薩（Gaza）局勢。」

疑似隸屬以色列的戰機1日發動空襲，轟炸伊朗在敘利亞大使館館區。伊朗稱7名伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）指揮官因此喪生，其中包括3名高階指揮官。

路透社先前報導，伊朗駐敘利亞大使館館區的一棟建築物遭到摧毀，位於該領事館主要建築物附近。

一名美國官員5日表示，美方現在高度戒備，因為伊朗作為回應，可能鎖定以色列或美國在中東區域的資產發動攻擊。

以色列通常不會討論以軍在敘利亞的攻擊行動。當被問到1日的空襲事件，以色列軍方發言人回應：「我們不評論外國媒體的報導。」（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130407