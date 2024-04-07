路透：荷蘭將續遵美國要求 限制ASML對中國提供服務

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（中央社阿姆斯特丹7日綜合外電報導）美國要求荷蘭晶片設備巨擘艾司摩爾（ASML），停止為中國客戶提供部分設備的維修服務，使荷蘭政府在外交和商業方面感到頭痛，但有跡象顯示，荷蘭仍將繼續遵守華府對中國的出口管制。

路透社報導，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）領導的政府不願做出一體適用決定，但基於荷蘭政府公開聲明和國安利益，荷蘭未來核准中國提出的晶片設備維修要求的步調會很慢，並且會迅速拒絕。

這對中國建立本地晶片產業的努力將是一大挫敗，因為艾司摩爾的設備幾乎無可取代，若不維修時日一久勢必會故障。

不過，呂特為阻止艾司摩爾將業務遷至海外所付出的努力，也可能因此變得更加複雜。

一個新浮現的因素是荷蘭在安全方面的優先事項，特別是該國在俄烏戰爭中對烏克蘭的支持。

呂特上週在北京會晤中國國家主席習近平，兩人就艾司摩爾展開討論。外界看好呂特有望成為下一屆北大西洋公約組織（NATO）秘書長。

呂特會後表示，在荷蘭軍援烏克蘭F-16戰機之際，中國對俄羅斯的支持是嚴重問題。

他強調，「非常重要的是，中國須明白俄羅斯（在烏克蘭）的任何勝利，都將構成直接的威脅」，不論對荷蘭或者歐洲都是如此。

對於荷蘭政府是否會拒發相關許可給艾司摩爾的中國客戶，呂特未直接作出回應。

習近平則向中國官媒表示，他已警告呂特應避免與中國「脫鉤斷鏈」。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130407