埃及面臨糖荒 政府提高進口並加強配銷管控

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（中央社記者施婉清開羅6日專電）埃及去年通貨膨脹嚴重，政府在白糖、白米、洋蔥和雞蛋等重要民生商品的供應和價格管理面臨重大挑戰。去年還有商品價格高漲了100%，每週甚至每天都有不同漲幅，尤其是白糖，價格大漲且缺貨；為解糖荒，埃及政府不得不嘗試各種配套管理措施。

據埃及「金字塔報」報導，埃及自去年中開始出現缺糖危機，市場供應貨源極為不穩。因此埃及國會在今年3月准許今年可進口100萬噸食用糖，並緊急授權立即進口30萬噸。埃及供應部（Ministry of Supply）向埃及媒體表示，4日已簽署25萬噸原糖進口協議。

埃及政府為糖荒採取的解決措施包括：增加市場補貼糖數量、降價、限時禁止出口，以及加強管控配銷數量。

近幾個月來，埃及一直在應對嚴重的糖荒問題。市場上的食用白糖價格從去年中的25埃鎊（約台幣17元）飆升至現在每公斤55埃鎊（約台幣37.5元）以上。

埃及供應和內貿部長莫塞利（Ali Moselhi）表示，埃及每年白糖消費量約320萬噸，本地生產量約270萬噸，因此原本是透過私人進口商來填補約50萬噸的缺口。但由於全球糖價上漲以及埃及嚴重短缺美元，現在多數私人公司已停止進口食糖，使得過去依賴進口白糖較多的糖果工廠現在轉買本地製糖。這種轉變打亂市場原有的供應鏈，造成家用白糖市場短缺現象更嚴重，並導致隨後的價格飛漲。

中央社記者日前走訪開羅街頭和商店，發現一般較具規模的連鎖超市如Metro、Seoudi或Spinneys都已不見白糖蹤跡，只能到小型雜貨店口頭詢問後，由店家進入店內倉庫後方拿取。這些粗顆粒白糖裝在外觀簡陋的1公斤重薄塑膠袋中，而且一人限購一包，上週要價58埃鎊。

擔任司機工作的穆罕默德（Mohamed Reda）說：「我家裡只有我和太太，我還有白糖補給卡，可以用27埃鎊多買1公斤。但那些沒有配給卡的大家庭或是經營小型飲食店的人，找糖時就會很辛苦。一方面難以滿足需求量，而且每包價格都會超過50埃鎊。」

現在政府規定，領有配給卡的窮人除可憑配給卡每月以12.6埃鎊購買1公斤白糖外，還可再以27埃鎊多買1公斤。一家如有6口以上成員，最多每月可買6公斤糖。有配給卡的民眾會在政府公營商店公告的特定日期當天，耐心地在商店門口排隊購買政府配給的白糖。

多數居民要鑽進巷弄中的小雜貨店買糖。咖啡館老闆和街頭餐車小販更是每天疲於奔命找糖。

糖荒問題也帶來了「白糖黃牛」。有心人士利用政府商店補貼價和其他一般私人商店價格中間的價差來轉賣白糖。多數使用進口原糖的食品飲料公司也因為擔憂原料不足而囤積庫存。

金字塔報報導指出，開羅有幾家白糖批發商在糖價上漲到每公斤60埃鎊後即已停止營業。因為政府規定1公斤白糖價格必須維持在27埃鎊，配給調查處如果查到他們販售價格高於27埃鎊，就會沒收商品且將商家起訴。

針對貿易商囤積商品和價格哄抬問題，埃及剛通過「消費者保護法」第71條修正案，對當地市場戰略商品壟斷行為加強處罰，罰則包括至少1年監禁和從15萬到300萬埃鎊之間的罰款。

開羅一名家庭主婦哈拉（Hala Aziz）說，當她向一家常去的商店詢問白糖時，店家說沒有庫存，但可以幫她從外部來源調貨，之後哈拉付了60埃鎊買到1公斤白糖，收據上面只寫「商品」，未註明是白糖。這讓哈拉感覺自己拿到非法貨源。

買不到白糖用的民眾不得不以其他價格更高昂的紅糖，或是埃及特產的蔗糖副產品「黑糖蜜」（Molasses）來代替白糖。還有糕餅甜點店也會使用蜂蜜、果醬或是埃及盛產的椰棗來添加甜味。

雖然黑糖蜜擁有較多的營養價值，但使用時會散發一股強烈的特殊味道，不見得適用於所有的料理或甜點糕餅製品。而且出於成本與傳統甜味習慣考量，甜點製造商家也認為這些替代品並非長久之計。

日前埃及發布一項國際招標，要採購5萬噸不限來源的製糖用甘蔗。埃及總理馬德布利（Mustafa Madbouly）也指示在每個省份成立作業小組，持續監控市場商品供應狀況並確保價格穩定。（編輯：陳承功）1130407

為對抗糖荒，埃及的糕餅甜點店會使用蜂蜜、果醬或是埃及盛產的不同種類椰棗來添加甜味。中央社記者施婉清開羅攝 113年4月7日

埃及政府現在規定，領有配給卡的窮人可憑配給卡每月以12.6埃鎊在政府公營商店購買1公斤白糖，也可再以27埃鎊多買1公斤。圖為埃及政府公營商店。中央社記者施婉清開羅攝 113年4月7日