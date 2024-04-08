劍指北韓 南韓成功將第2枚國產偵察衛星送入軌道

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（中央社首爾8日綜合外電報導）南韓國防部今天表示，已成功將第2枚國產偵察衛星送入軌道，這枚衛星是由太空探索科技公司（SpaceX）的「獵鷹9號」火箭運載，從美國的太空中心發射。

法新社報導，南韓去年12月證實成功發射首枚軍事偵察衛星，也是由富豪馬斯克（Elon Musk）的SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭運載。

南韓國防部在聲明中表示：「我軍第2顆偵察衛星上午9時02分左右成功與運載火箭分離，進入目標軌道。」

南韓國防部補充說：「我們計劃透過與海外地面站的通訊來確認衛星是否正常運作。」

繼北韓去年11月發射第1枚軍事衛星後，南韓也再次發射偵察衛星，讓朝鮮半島的太空競賽更形激烈。

南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，南韓的第1枚衛星已向首爾當局傳輸平壤市中心的高解析影像，預計最早於6月展開完整的任務階段。

南韓計劃在2025年之前發射5枚軍事衛星，以加強監視北韓。

南韓政府營運的KTV電視台報導，一旦5枚衛星全都進入軌道並開始執行任務，南韓軍方將有能力利用每2小時發送一次的影像來監控北韓關鍵設施。

另一方面，北韓聲稱其偵察衛星已傳送夏威夷珍珠港（Pearl Harbor）美國海軍基地和南韓各處「主要目標」的影像。

北韓去年11月成功發射「萬里鏡1號」（Malligyong-1）偵察衛星，是繼去年5月和8月兩次失敗後，第3次嘗試將此類衛星送入軌道。

南韓表示，北韓這次發射獲得了俄羅斯的技術援助，北韓則提供武器給俄羅斯用於烏克蘭戰爭作為回報。

專家說，將有效偵察衛星送入軌道，可提升北韓的情蒐能力，尤其是在南韓上空，還能在任何軍事衝突中提供關鍵資料。

北韓今年宣告南韓為「頭號敵人」，裁撤專門用於統一和聯絡的機構，並揚言只要有「0.001毫米」的領土遭到侵犯，就會發動戰爭。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130408