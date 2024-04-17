以色列女湧現埃及最夯約會軟體 原來是GPS受干擾

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（中央社記者施婉清開羅17日專電）埃及年輕人最愛的兩大交友約會軟體，近期大量湧現以色列女性個資，一時各種「陰謀論」在埃及網路討論平台上炸開。最後發現是以色列為防禦無人機攻擊而導致全球定位系統（GPS）受到干擾。

據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，近期在埃及的網路論壇中，有大量針對埃及年輕人最愛Tinder和Bumble兩大約會應用程式「陰謀論」的討論。因為最近突然有許多埃及年輕男性不約而同被推送了大量的以色列女性個人資料，而且距離顯示，都在開羅幾公里外的地點而已。大家都在猜測是怎麼一回事。

29歲的埃及男性薩德（Ahmed Saad）對記者說：「太令人難以置信了！怎麼會突然在Tinder上看到一堆以色列女性送上門？而且都在開羅！」

薩德說，自從以色列在去年10月大肆轟炸加薩走廊（Gaza Strip）以來，他在Tinder上三不五時就會收到來自以色列的女性個人資料。起初只有一或兩個，但現在越來越多，一口氣就被推送幾十個，而且都是離開羅幾公里不遠處。瞬間湧進的龐大數量，讓薩德感到詫異不已。

薩德向朋友提及此一問題，原本以爲是應用程式只針對他一個人出現的程式錯誤，結果發現他的朋友們也都瀏覽到大量的以色列女性個人資料。

Tinder是全世界最流行的線上交友應用程式。據網路分析平台Sameweb的分析顯示，在埃及為數2130萬的18至29歲年輕族群中，Tinder的使用率最高，第二名則是Bumble。但Bumble必須先由女性主動對男性發出訊息，而且如果男性未在24小時內回應，配對就會失效。

埃及年輕人對這種以往不曾發生過的現象感到困惑，且大家對於這個謎團開始浮現出各種「陰謀論」的說法。

埃及人紛紛在線上論壇「Reddit」中展開議論。有網友猜測，是因為以色列人開始往埃及移動，以逃避以哈持續進行的戰事。也有網友說這是一種心理戰，也就是由以色列軍事通訊專家謀劃的一場非戰鬥行動，以在敵方和友方間取得國家最大利益。

還有網友認為這些個人資料單純就是要以美照來衝人氣，吸引點擊率而已。另有網友聯想到是否與2021年的以巴軍事衝突有關，因為當年以色列最高法院對東耶路撒冷屯墾區驅逐巴勒斯坦居民案件的判決，使以巴雙方引發戰爭11天，經埃及斡旋後才停火。

這些陰謀論最終在最近得到答案。

以色列「國土報」（Haaretz）報導稱，以色列軍隊自去年10月以來即開始對整個區域的全球定位系統（GPS）射頻進行壓制式干擾（jamming），以試圖阻止巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）和伊朗資助黎巴嫩軍事組織「真主黨」（Hezbollah）的無人機襲擊。

國土報並補充說，以色列軍隊特別加強對國際認定首都「特拉維夫」和以色列法定首都「耶路撒冷」地區的干擾。

「以色列時報」（Times of Israel）報導稱，過去在以色列北部和加薩附近的地區，GPS中斷現象很普遍；但隨著伊朗襲擊，以色列軍方現在也對遠離活躍戰區的以色列中部增加中斷的頻率。

擔任以色列軍方發言人的海軍少將哈加里（Daniel Hagari）也向法新社證實，以色列軍方對GPS訊號進行干擾，以防禦敵方飛彈或無人機等依賴GPS的武器。

「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）報導稱，以色列居民最近在使用如Waze和Google地圖等與位置相關的應用程式時遇到「定位」困難。他們的設備顯示他們位於貝魯特和開羅，而不是他們在以色列的實際位置。

此外，GPS監控網站「GPSJAM」也顯示，現在以色列各地的定位訊號廣泛受到破壞和干擾。

「耶路撒冷郵報」說，提供送貨服務的以色列企業已向客戶發公告通知，有因GPS中斷而導致送達時間延遲的問題。

以色列軍方已透過以色列媒體建議，以色列居民現在使用如「Red Alert」等空襲即時警告應用程式時，應以手動方式輸入自己的位置，以確保接收提醒位置的準確性。（編輯：陳承功）1130417