「雷塔報告」建議擴權整合歐盟經濟 高峰會將激辯

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（中央社記者田習如布魯塞爾17日專電）歐盟27國領導人今明兩天高峰會重頭戲之一是討論前義大利總理雷塔撰寫的經濟政策建議報告，雷塔主張將政府補貼、發展軍事工業資源從各國往歐盟集中，整合能源、電信及資本市場，料將引起激辯。

去年6月歐洲聯盟理事會（European Council）邀請雷塔（Enrico Letta）撰寫探討歐洲單一市場未來的報告，在全球地緣政治變化、貿易保護主義興起，而歐盟對產業補貼力道趕不上美國和中國的背景下，剛出爐的「雷塔報告」成為近日歐盟圈熱議關鍵字。

雷塔在這份147頁的報告裡開宗明義指出，與美國、中國相較，歐洲企業正遭受令人震驚的「規模赤字」（size deficit）傷害，影響遍及創新、生產力、就業機會和歐盟安全等領域，並主張歐盟有必要對市場進行干涉。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）今天午間偕同雷塔召開記者會說明報告主旨，在高峰會討論前向各國代表喊話。雷塔名言「我們已經落後了，沒有時間浪費」，強調歐盟經濟規模與美國差不多，經濟表現卻差很多，一定有哪裡不對勁。

歐盟裡的富國如德國、法國推出補貼半導體、綠能產業等措施，強化本國產業競爭力，卻引起窮國抱怨造成單一市場內的不公平競爭，使窮國的產業出走。雷塔在報告中提出平衡之道，即減少成員國各自的對內補貼，改成積極擴大歐盟層級的補貼資金，例如設立機制使各國貢獻部分補貼預算到泛歐洲的投資計畫。

國防產業是歐洲另一個在當前地緣政治情勢下被凸顯的弱項。雷塔報告指出，俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，歐盟國家送到烏克蘭的所有武器有高達78%不是歐盟自產，他主張整合歐洲軍火市場、合力打造國防產業贏家，並發行「歐洲債券」為強化軍備籌資。

將產業發展資源集中到歐盟機構來分配是個敏感議題，許多成員國抗拒歐盟的手伸入內政，因此這兩年歐盟持續討論類似前述補貼和國防產業合作的構想都難獲共識，不過雷塔報告還想更推進歐盟整合。

因歐盟換屆而將在11月卸任的米歇爾於記者會表示，他將推動雷塔報告的三個支柱，即能源、電信和金融市場的整合。

其中，整合歐盟各國的資本市場尤為棘手。雷塔主張強化歐洲證券及市場管理局（ESMA）的功能，並集中設立泛歐的中小企業首次公開發行（IPO）市場和針對深科技（deep tech）新創企業的證券市場，將歐盟的單一市場藍圖進一步推展到單一資本市場。

雷塔說，整合資本市場會是一件改變遊戲規則的事，使歐盟能集中發揮資金力量。

歐盟財政部長會議在3月間對整合資本市場已達成初步推動共識，據彭博（Bloomberg）報導，德、法支持此議，但約12國不贊成，懷疑法國想藉著設在巴黎的歐洲證券及市場管理局擴權集中，讓巴黎變成歐洲金融中心。

由此可見，歐盟想讓單一市場的樣貌更完整，以一個歐盟而不是27個歐盟國家來迎戰美國和中國的競爭，處處充滿困難。

雷塔報告的企圖心還不止於此，他寫道「經濟安全是歐盟單一市場未來的中樞」，主張歐盟設立「經濟安全理事會」，以此鼓勵各成員國派任「經濟安全部長」，如同日本率先在2022年任命了經濟安保大臣。

相較於談到中國以競爭、「去風險化」（de-risking）為主，雷塔報告談到美國則是兼具合作。他主張歐盟與美國加強改善經濟關係，朝向長期合作建立「跨大西洋單一市場」的概念前進。

米歇爾表示，明天歐盟高峰會討論雷塔報告後，他希望在下一次高峰會（6月中旬）能達成具體決定。（編輯：陳承功）1130417