為打擊犯罪舉行公投前夕 厄瓜多又有市長被槍殺

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（中央社基多17日綜合外電報導）厄瓜多再過幾天將舉行公投，決定是否採取更嚴厲措施打擊犯罪，然而就在公投前夕，當局表示，一座礦業小城的市長今天遭到槍殺。

法新社報導，厄瓜多南部阿蘇艾省（Azuay）小城恩里克斯（Camilo Ponce Enriquez）的市長辦公室在其社群媒體臉書（Facebook）專頁證實，市長桑傑士（Jose Sanchez）「遭到槍殺」。

厄瓜多警方在社群媒體X平台發文指出，52歲的桑傑士晚間在保鑣陪同下做運動時，遭到槍手開火。

厄瓜多近來不到一個月內，已有兩名市長被殺。

今年3月，厄瓜多海濱小城聖維森特（San Vicente）的市長賈西亞（Brigitte Garcia）被發現遭到槍殺，與她一同遇害的還有該市通訊主管魯爾（Jairo Loor）。賈西亞年僅27歲，生前是厄瓜多最年輕的市長。

數以百萬計的厄瓜多民眾21日將參與公投，決定是否同意政府在這個深陷血腥幫派衝突的國家，採取更嚴厲措施打擊組織犯罪。

厄瓜多內政部在X發文聲援遇害市長的親朋好友，並表示：「這起慘劇強化我們鍥而不捨打擊重大犯罪的決心。」

位處幾大古柯鹼生產國之間的厄瓜多，過去曾是一座和平堡壘。然而跨國販毒集團近年擴張版圖，利用厄瓜多的港口將毒品運至美國及歐洲，導致厄瓜多陷入安全危機。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1130418