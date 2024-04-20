墨西哥6月選前暴力猖獗 單日傳2市長候選人身亡

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（中央社墨西哥市19日綜合外電報導）墨西哥當局今天表示，接獲2名市長候選人遇害身亡消息，案發地點分別在東北部和南部，為墨國6月選舉前政治暴力猖獗的最新證明。

法新社報導，根據塔茅利巴斯州（Tamaulipas）檢察長巴里沃斯（Irving Barrios），當局已對行刺市長候選人拉莫斯（Noe Ramos）的凶嫌展開搜捕。墨西哥接壤美國的塔茅利巴斯州，幫派暴力一直十分猖獗。

當地媒體報導，爭取連任的中間偏右市長候選人拉莫斯稍早走在街上會見曼特市（Mante）居民，卻遭一名男子持刀攻擊。

塔茅利巴斯州維安機構發言人庫維拉（Jorge Cuellar）告訴當地「千禧日報」（Milenio），拉莫斯因傷重不治身亡。

同時，根據墨國南部瓦哈卡州（Oaxaca）州檢察官辦公室，當地市長候選人賈西亞（Alberto Antonio Garcia）本週稍早失蹤，今天被發現時已遇害。

賈西亞是墨國執政黨國家復興運動黨（Morena）推派的市長候選人，其妻坎西諾（Agar Cancino）則是聖荷西獨立市（San Jose Independencia）現任市長。當局獲報這對夫妻在17日失蹤後，持續進行搜索。

瓦哈卡州州檢察官辦公室說，坎西諾今天被找到時還活著，但賈西亞已身亡。

在墨西哥，與組織犯罪有關的暴力事件多年來層出不窮，已奪去不同政黨政治人物的性命，特別是現任地方官員或尋求這些職位的人。（譯者：洪啟原/核稿：徐崇哲）1130420