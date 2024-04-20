越南2024國際國防展 台灣企業報名參加

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（中央社記者陳家倫河內20日專電）越南將於今年底舉行國際國防展覽，越媒報導，來自俄國、美國、日本、韓國、台灣共計數十個國家的國防工業集團與企業確定參展。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南人民軍副總參謀長馮士晉（Phung Si Tan）今天在展覽推廣會上表示，來自19個國家共計超過40家企業，已經確認參加年底登場的2024年越南國際國防展覽。

除了俄羅斯、美國、日本、韓國這4個國家外，還有來自台灣、印度、以色列、義大利、馬來西亞、法國、土耳其、瑞典、新加坡、塞爾維亞、捷克、西班牙、阿拉伯聯合大公國等國企業參加。

2024年越南國際國防展覽將於12月19日至22日在首都河內市嘉林機場（Gia Lam）舉行，展覽總註冊面積達3300平方公尺以及100平方公尺的室外展。越南國防部計劃邀請來自50個國家共計120多個代表團參加。

越南國防部部長潘文江（Phan Van Giang）已經邀請35個國家的國防部長與會。（編輯：張芷瑄）1130420