美國曼菲斯街頭派對發生槍擊事件 警方：2死6傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國田納西州警方表示，曼菲斯（Memphis）一場街頭派對今天發生槍擊事件，造成2人死亡、6人受傷。

綜合法新社與路透社報導，曼菲斯警局在社群平台X上表示，現場有2人死亡，6人受傷，其中1名傷者在地區醫院「情況危急」。

曼菲斯警局稍早在社群平台X上表示，槍擊事件發生在田納西州曼菲斯東南的「橘丘公園」（Orange Mound Park），當地一場未經許可的街頭派對吸引了約200至300人參加。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述曼菲斯警局代局長戴維斯（Cerelyn Davis）的話報導，正在追查至少2名嫌疑人。

戴維斯表示：「我們相信至少有2人在這起事件中開槍。」

路透社未能立即聯繫到曼菲斯警局發表進一步評論。

美國槍枝數量比人口總數還多，槍枝暴力事件在當地層出不窮，嘗試立法管制槍枝總會遇到強大的政治阻力。

根據非政府組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）數據，美國今年已記錄120起大規模槍擊事件；該組織將大規模槍擊事件定義為4人（含）以上受傷或死亡。美國去年此類槍擊事件共有656起。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1130421