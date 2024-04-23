北京談布林肯訪問 將就台灣與經貿議題提要求

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（中央社記者張淑伶上海23日電）美國國務卿布林肯24日將訪問中國。中國外交部官員透過媒體表示，中方對這次訪問將聚焦5大目標，同時將重點就台灣、經貿科技、南海等問題「闡明嚴正立場、提出明確要求」。

中國外交部22日宣布，應外交部長王毅邀請，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於24日至26日訪問中國。官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」今天發布，外交部北美大洋洲司負責人當天就此向媒體做背景說明，介紹訪問相關情況。內容表現出對布林肯訪中的期待和一些「警告」。

美大司負責人表示，中美雙方一直就此次訪問保持溝通。4月2日，美國總統拜登和中國國家主席習近平通話時表示，希望安排布林肯訪問中國。中方對此表示歡迎。對布林肯此次訪問，中方主要聚焦5大目標。

一是「樹立正確認知」。這名官員說，這是中美關係「必須扣好的第一粒紐扣」。中美到底是夥伴還是對手，這是一個根本性的問題。中方敦促美方，將拜登承諾的不尋求進行「新冷戰」、不尋求遏制中國發展、不支持「台獨」、無意和中國發生衝突等落實到實處。

二是加強對話。他表示，舊金山會晤建立或重啓的20多個機制性磋商持續運轉，但美方必須認識到，不能為溝通而溝通，不能說一套做一套，更不要幻想從所謂「實力地位」出發和中方打交道。

三是有效管控分歧。這名官員警告，美方尤其不能觸碰中方在台灣、民主人權、道路制度、發展權利等問題上的紅線。「中方維護國家主權、安全、發展利益的決心和意志堅定不移，將重點就台灣、經貿科技、南海等問題闡明嚴正立場、提出明確要求」。

他聲稱，「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」。他重申中國的立場，並表示堅決反對美方近期在台灣議題上的「錯誤言行」，敦促美方恪守「一個中國」和中美三個聯合公報，把拜登不支持「台獨」的表態落實到行動上，「反對台灣獨立，停止武裝台灣，停止干涉中國內政，支持中國的和平統一」。

此外，他還指出，美國針對中國的經貿科技打壓措施變本加厲，在出口管制、投資審查、單邊制裁方面不斷採取新的措施，嚴重損害中方利益，「這不是去風險，而是製造風險」。美方拋出的「中國產能過剩論」，「背後包藏的是遏制打壓中國產業發展的禍心」，旨在為本國謀求更有利競爭地位和市場優勢，是赤裸裸的經濟脅迫和霸道霸凌。

他說，中方堅決反對美方插手南海問題，中美已建立海上事務和亞太事務磋商機制，雙方可以繼續對話。但美國不是南海問題當事方，不應該介入。

四是推進互利合作。一段時間來，中美雙方在禁毒、執法、科技、人工智慧、農業、衛生、氣候變遷等領域取得了一些進展。兩國直航航班增加，工商界和地方省州往來密切，大熊貓保護合作有序推進。

五是共同承擔大國責任。在中東局勢方面，這名官員表示，美方應該推動盡快在加薩地區實現全面停火，拯救巴勒斯坦人民於水火之中，中方將就此向美方提出明確要求。

針對俄烏戰爭，他說，「美方需要切實反思自身在烏克蘭危機中應當承擔的責任」，並稱美方應立即停止對中國企業和個人濫施單邊制裁，「烏克蘭問題不是中美之間的問題，美方也不要把它變成中美之間的問題」。（編輯：曹宇帆）1130423