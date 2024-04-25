夫人涉貪遭調查 西班牙總理考慮辭職

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（中央社馬德里24日綜合外電報導）西班牙一間法院對總理夫人葛梅茲（Begona Gomez）展開貪污調查後，總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天表示正在「衡量」辭職的可能性。

法新社報導，桑傑士在舊稱推特（Twitter）的社群媒體X發文寫道，「我需要停下來思考」，決定「我是該繼續領導政府，還是該放棄這一榮譽」。

他表示，他將在29日宣布決定，在那之前將先暫停公務行程。

馬德里一間法院今天稍早表示，已回應反貪腐壓力組織「清廉之手」（Manos Limpias）的投訴，「對葛梅茲涉嫌以權謀私和貪腐展開調查」。「清廉之手」領袖與極右派有淵源。

法院發表簡短聲明的數小時前，線上新聞網站「機密電子報」（El Confidencial）報導，調查人員正在調查葛梅茲與多家接受政府補助或拿到公共合約的私人公司關係。

「機密電子報」指出，當局展開調查，是因為葛梅茲疑似與旗下擁有歐羅巴航空（Air Europa）的西班牙旅遊集團Globalia有關係。葛梅茲並未擔任公職，行事一向低調。

報導指出，歐羅巴航空先前與政府談判，確保在因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致飛航交通驟減、重創航空業後獲得巨額援助，在那期間，葛梅茲兩度與Globalia時任執行長希達戈（Javier Hidalgo）會面。

桑傑士針對這點寫道，此一投訴基於「不存在」的事實，是由「極端保守」媒體主導、針對其妻的「騷擾」行動，背後有保守派和極右翼反對派撐腰。

桑傑士說：「我並不天真，我知道他們控訴葛梅茲，並非因為她有何不法，而是因為她是我的妻子，他們完全知道指控都非事實。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1130425