美國第一季GDP成長1.6% 低於市場預期

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國商務部今天公布，由於消費者支出和出口趨緩，美國2024年第一季經濟成長1.6%，遠低於市場分析師預期。

法新社報導，美國商務部指出，今年第一季國內生產毛額（GDP）折合年率成長1.6%，明顯低於分析師預估的2.4%，且相較於2023年第4季強勁成長3.4%也大幅放緩。

商務部的報告寫道，經濟成長趨緩「主要反映了消費者支出、出口以及州政府和地方政府支出的放緩…聯邦政府支出也有所下滑」。

儘管美國最新的GDP數據仍有增長，但國內經濟壓力可能會給尋求今年11月成功連任的總統拜登（Joe Biden）帶來壓力。

美聯社報導，隨著美國總統大選逼近，國內經濟狀況也引起民眾關注，雖然通膨率已大幅降緩，從2022年的9.1%降至目前的3.5%，但物價仍遠高於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的水準。

民調顯示，雖然就業市場強健、股市接近歷史新高、通膨率大幅回落，許多美國民眾仍把物價高漲的問題歸咎於拜登。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉淑琴）1130425