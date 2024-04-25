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肩並肩軍演重頭戲 美菲法南海聯合演習登場

2024/4/25 22:00（4/25 22:28 更新）
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法國巡防艦「葡月號」（左）、美國船塢登陸艦「哈泊斯費里號」（中）、菲律賓近海巡邏艦「艾卡拉茲號」（右）和船塢登陸艦「南納卯號」25日展開為期5天的美菲法多邊海上演習。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月25日
法國巡防艦「葡月號」（左）、美國船塢登陸艦「哈泊斯費里號」（中）、菲律賓近海巡邏艦「艾卡拉茲號」（右）和船塢登陸艦「南納卯號」25日展開為期5天的美菲法多邊海上演習。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月25日
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（中央社記者陳妍君南海25日專電）南海近年來成為區域衝突熱點，美國和菲律賓今天展開「肩並肩」軍演重頭戲之一的多邊海上演習，首度將演習區域拓展到菲律賓領海之外的南海海域，與法國海軍聯合訓練強化戰力。

一年一度的美菲「肩並肩」（Balikatan）大型聯合軍演22日開幕，為期3週，動員逾1萬6700名美菲軍人，還有約150名澳洲國防軍和法國海軍一艘巡防艦參與，規模超越歷年。

肩並肩軍演今年演習地點集中在菲律賓北部和西部靠近南海處。這是法國第一次派出巡防艦參與，美菲特種部隊還將在鄰近台灣的巴丹群島（Batanes）舉行奪島演習。

中央社記者今天登上菲律賓海軍丹轆級船塢登陸艦「南納卯號」（BRP Davao del Sur），實地採訪為期5天的美菲法多邊海上演習（MME）。

今天演習由菲律賓近海巡邏艦「艾卡拉茲號」（BRP Ramon Alcaraz）率先從鄰近南海的巴拉旺島（Palawan）港口出發，法國海軍巡防艦「葡月號」（Vendémiaire）接著啟航，南納卯號和美國海軍船塢登陸艦「哈泊斯費里號」（USS Harpers Ferry）也緊隨著從巴拉旺島出發，展開聯合演習。

美國和菲律賓25日展開「肩並肩」軍演重頭戲之一的多邊海上演習，首度將演習區域拓展到菲律賓領海之外的南海海域，與法國巡防艦「葡月號」（中）聯合訓練強化戰力。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月25日
美國和菲律賓25日展開「肩並肩」軍演重頭戲之一的多邊海上演習，首度將演習區域拓展到菲律賓領海之外的南海海域，與法國巡防艦「葡月號」（中）聯合訓練強化戰力。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月25日
法國首次派出巡防艦「葡月號」參與「肩並肩」軍演。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月25日
法國首次派出巡防艦「葡月號」參與「肩並肩」軍演。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月25日
圖為美國船塢登陸艦「哈泊斯費里號」（左）和菲律賓近海巡邏艦「艾卡拉茲號」（右）進行演習。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月25日
圖為美國船塢登陸艦「哈泊斯費里號」（左）和菲律賓近海巡邏艦「艾卡拉茲號」（右）進行演習。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月25日

美菲法海軍艦艇下午則在巴拉旺島東北方展開分區戰術（division tactics）和值更官操作（officer-of-the-watch maneuvers）等演習。

「南納卯號」指揮官桑達露（Marco Sandalo）受訪表示，法國海軍今年首度參與肩並肩軍演「顯示我們正與盟友和友人在印太地區合作，分享他們的戰術、技術和流程無疑將提高我們跟他們合作的能力」。

桑達露說：「展現我們擁有確保印太地區海上安全的夥伴，這點非常重要。」

他表示，美菲法海軍接下來4天將進行海上搜救、射擊及跨甲板等演習，增進彼此的聯合行動力。（編輯：周永捷）1130425

圖為菲律賓海軍軍官測量船艦間距離。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月25日
圖為菲律賓海軍軍官測量船艦間距離。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年4月25日
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