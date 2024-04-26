AI投資帶動下 微軟營收獲利優於預期

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（中央社紐約25日綜合外電報導）美國科技巨擘微軟（Microsoft）今天公布第3季營收和獲利，優於華爾街市場預測，主要是拜雲端服務採用人工智慧（AI）帶來收益所賜。微軟股價在盤後交易中漲逾4%。

路透社報導，微軟主管預測第3季雲端營收範圍，大部分都高於華爾街市場的目標。

市場研究公司eMarketer資深簡報主管高德曼（Jeremy Goldman）表示，「微軟人工智慧帶動獲利顯示，加倍努力創新正獲得回報」，同時指出微軟在生成式人工智慧領域的早期行動，例如對聊天機器人ChatGPT製造商OpenAI的大舉投資。

微軟的資本支出高於預期，但獲利和營收成長使之相形失色。微軟股價盤後聞訊上揚，市值增加1280億美元。反觀臉書（Facebook）和Instagram母公司Meta昨天發布的營收預測低於市場預期，並警告人工智慧方面支出增加，Meta市值應聲下挫2000億美元。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的資料，截至3月底止的第3季，微軟營收成長17%，達619億美元，超過市場預期的608億美元；每股獲利2.94美元，優於華爾街市場預期2.82美元的目標。

同時，微軟第3季在人工智慧帶動下的資本支出，較分析師的預期高出近10億美元。分析平台Visible Alpha的數據顯示，微軟資本支出從上一季的115億美元增至140億美元，超出原本預期的131.4億美元。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1130426