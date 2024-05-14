美媒：Meta研發AI驅動附帶攝影機耳機
2024/5/14 13:47
（中央社舊金山13日綜合外電報導）美國商業媒體The Information今天引述知情員工說法報導，科技公司Meta Platforms正研發製造由人工智慧（AI）驅動且附帶攝影機的耳機。
路透社報導，從新創企業到Meta等大型集團，許多公司都著手研發以AI為基礎的穿戴式裝置，抓住各界對這個領域日益增長的興趣。
The Information提到，臉書（Facebook）母公司Meta期望這項裝置能辨識物體和翻譯外語。
Meta去年9月與知名太陽眼鏡品牌「雷朋」（Ray-Ban）合作推出新一代智慧眼鏡，售價299美元（約新台幣9700元），也將內建AI，使用者戴上這款眼鏡注視某物品時，即可獲得相關資訊。
路透社要求Meta置評，尚未獲得回覆。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1130514
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