台灣導演吳璠談XiXi 關於自由、愛和責任紀錄片

（中央社記者胡玉立多倫多1日專電）台灣導演吳璠首部紀錄長片「XiXi」在Hot Docs加拿大國際紀錄片影展，嶄露頭角。吳璠說，這是一部有關自由、愛與責任的影片。

XiXi入選Hot Docs加拿大國際紀錄片影展國際競賽單位，在該影展所在地多倫多世界首映。主辦方形容「XiXi」是一部誠摯探討女性特質、自主性和自我重塑力量的「散文式電影」。

吳璠表示，從拍片到完成，傾注「拔山倒樹之力」，但拍完後，更有信心在人生中做出選擇，並感覺自己並不孤單，希望觀眾有相同感受。

吳璠帶著XiXi第一次來到北美、第一次造訪多倫多，4月28日XiXi首映日也是她第一次坐在觀眾席，赤裸感受自己足足花了5年時間完成的紀錄片，如何深刻地勾動著滿場觀眾的情緒。

吳璠昨天接受中央社專訪，談到參與XiXi首映會的心情「非常驚喜」。吳璠說，這部片子從未參與過任何實體放映，第一次帶著片子難免有很多懷疑；XiXi放映時，她和工作人員坐在席間，聽到觀眾的笑聲、哭聲，在問答環節中也有許多觀眾提問和反饋，反應這麼好，都是以前躲在剪接室裡無法想像的。

紀錄片XiXi由台灣、菲律賓及韓國共同製作，記錄吳璠與她在柏林相遇的華人藝術家XiXi持續多年的友誼；隨著影片剪輯發展，觀眾看到了3代女性的生命軌跡，也看到不同世代女性面對的現實和內心世界。

談到拍攝XiXI對自己最大的影響，吳璠表示，「我們對自由的渴望，如同我們渴望飛翔，但我們同時也渴望有愛與歸屬；如何在之間做選擇，是我遇到XiXi時，覺得很困難的事。看著她經歷這些過程，尋找做決定的勇氣；她容許自己去實驗，因為她認為如果不試，又怎麼會知道。」

吳璠說：「讓自己在這世界勇於嘗試沒做過的事、去愛、去受傷，這樣的態度用說的很容易，做起來很困難。去愛，一定會受傷，還要在自己的責任與想做的事之間尋求平衡。我們如何做選擇？這些選擇不會因為片子拍完而結束，但我現在比較有信心去做這些選擇，也覺得自己不孤單。這種不孤單的感覺，我希望觀眾看到這部片子時，也能感受到。」

有關XiXi之後的拍片計劃，吳璠說，剛拍完花了這多年的長片，接下來暫時「希望拍一些沒有對話、沒有旁白的短片，把自己丟到一個沒去過的地方，逼自己在2天內拍出一部片子，做做這類沒有包袱的事，勝過做什麼巨大的事。」

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至於未來會不會考慮拍一般劇情片，吳璠表示，她不會限定自己只拍紀錄片，全看生命中有什麼東西觸動到她，可以用什麼形式來表現。她說：「到目前為止，觸動到我的都是現實生活中的事，都比我腦海裡能夠想像的故事更精彩，所以現在還待在現實世界裡拍攝紀錄片；未來不排除以實驗片或動畫方式，呈現適合的故事。」

吳璠畢業於台灣大學社會學系，2015年她的首部紀錄短片「小池光二」獲台灣公共電視觀點短片獎。之後她獲台灣及歐盟獎助攻讀Docnomads歐盟紀錄片導演碩士，2018年畢業作品A Roof in Common參與歐洲及亞洲國際影展；首部製片作品「海邊最後的夏天」入選第71屆柏林影展新世代單元。（編輯：陳承功）1130502