亞馬遜擬投資逾2900億 擴大新加坡雲端運算能力

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（中央社新加坡7日綜合外電報導）美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）今天宣布，未來4年將在新加坡投資90億美元（約新台幣2915億元），以擴大當地的雲端運算能力。

法新社報導，科技巨頭微軟（Microsoft）上週宣布在東南亞斥資數十億美元投資相同領域後，亞馬遜也公布上述消息，這顯示企業希望抓住機會，以滿足該區域持續增長的需求。

亞馬遜網路服務公司（Amazon Web Services，AWS）今天在新加坡舉行的AWS東協峰會（AWS ASEAN Summit）上宣布這項投資計畫，成為亞馬遜在東南亞打造AWS基礎設施的最新舉措。

亞馬遜表示，這項計畫將使該公司在星國的投資規模翻倍，也有助滿足雲端服務持續成長的需求並增加人工智慧（AI）技術的使用。

AWS新加坡地區總經理Priscilla Chong表示：「自2024年至2028年，AWS將加倍投資新加坡的雲端基礎設施，以支援顧客需求，並協助星國鞏固其具吸引力的區域創新發展平台地位。」

亞馬遜強調，這項投資每年能為星國企業提供約1萬2000個工作機會。亞馬遜也正與星國政府合作，協助當地企業加速採用AI技術。

另據路透社報導，AWS在聲明中說，截至2023年為止，該公司已在亞太區域投資新幣115億元，若加上最新的投資，截至2028年底的計劃支出總額將超過新幣230億元（約新台幣5505億元）。

東南亞各國領袖正設法在全球科技業中搶占更大的一塊餅，比如馬來西亞、越南及新加坡於去年12月接待AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳；蘋果執行長庫克（Tim Cook）也在上月造訪星國、越南及印尼。

AWS先前已宣布在泰國和馬來西亞各投資50億美元和60億美元。（譯者：洪啟原/核稿：施施）1130507