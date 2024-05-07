各地大學挺巴抗議 美MIT示威者奪回營地 荷蘭逮捕逾120人

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（中央社紐約／牛津7日綜合外電報導）美國麻省理工學院聲援巴勒斯坦示威者突破圍欄奪回營地；哥倫比亞大學在示威延燒數週後宣布取消全校性畢業典禮。歐洲多國也爆發學潮，荷蘭警方今天逮捕逾120人。

美聯社報導，麻省理工學院（MIT）校方以昨天下午為最後期限，要求示威者自願離開抗議營地，否則將面臨停學處分。根據校方發言人，許多人離開了，不過校外抗議人士抵達現場後，示威者衝破圍欄重新占領營地。數十位示威者昨晚留在營地，現場氣氛較為平靜，他們聆聽演說和呼喊口號，吃披薩當晚餐。

這名發言人表示，昨天晚間沒有人被捕。

哥倫比亞大學（Columbia University）約3週前出現示威，導致校園動盪，成為一波挺巴學運的濫觴。校方昨天取消原定15日盛大舉行的全校性畢業典禮，但學生本週及下週仍可參加一系列規模較小的各學院畢業典禮。

也受到示威衝擊的艾莫瑞大學（Emory University），校方昨天宣布，將畢業典禮從亞特蘭大（Atlanta）校區改到郊區場地進行。密西根大學（University of Michigan）、印第安納大學（Indiana University）、東北大學（Northeastern University）等校則排除萬難舉行畢業典禮，幾乎沒有遭到干擾。

路透社報導，在英國，歷史悠久的牛津大學（Oxford University）和劍橋大學（Cambridge University）校園昨天也出現挺巴示威營地，展現與美國學生團結一致。

英國學生站在營地前，其中有些掛著巴勒斯坦國旗。學生表示，他們加入全球各地約百所大學行列，抗議以色列在加薩（Gaza）的戰爭。這場戰爭迄今導致超過3萬4700名巴勒斯坦人死亡。

比利時及荷蘭學生也跟進從美國開始的這波國際學運風潮，昨天分別占領根特大學（Ghent University）、阿姆斯特丹大學（Amsterdam University）部分校園。

然而，法新社報導，荷蘭警方今天強制驅散阿姆斯特丹大學的挺巴示威，逮捕超過120人並拆除抗議人士豎立的路障。

荷蘭廣播基金會（NOS）的影像顯示，示威者拒絕離開營地後，警方於當地時間今天凌晨4時許持警棍衝向抗議者並搗毀他們的營帳。

警方透過聲明指出，「示威開始出現暴力性質」，因為夜裡更晚些時候有員警遭到大石頭攻擊，警方進行驅離時也有人對他們發射煙火。

荷蘭警方今天上午開始釋放一些被捕的示威者，但還有數十人尚未獲釋。（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1130507