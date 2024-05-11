新任中國駐印度大使：中印邊境局勢總體穩定可控

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（中央社台北11日電）印度與中國的邊界與領土爭議持續多時，新任中國駐印度大使徐飛洪近日表示，2020年6月發生「邊境事件」後，中印保持外交和軍事管道溝通，兩軍已在邊界西段4個點位實現「脫離接觸」，中印邊境局勢總體「穩定可控」。

中國駐印度大使館官網10日刊登徐飛洪赴印履新前夕，於7日接受中國國際電視台（CGTN）和印度新聞信託社（PTI）的聯合採訪。

印度記者向徐飛洪提問，指近期印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，印中關係非常重要且意義重大，稱雙方極需解決長期以來的邊界問題。中國外交部發言人對此回應稱，邊界問題不是中印關係的全部。但從印方角度看，只要邊境處於不正常狀態，印中關係就不可能實現正常化，並問徐飛洪對此有何看法。

徐飛洪回應時表示，2023年8月中國國家主席習近平在南非約翰尼斯堡出席金磚國家領導人會晤時應約與莫迪交談，雙方重申認同中印關係重要性，強調兩國應妥善處理邊界問題，共同維護邊境地區和平安寧。

徐飛洪指出，中方一直認為，中印關係並非某一單一議題或領域能夠定義，邊界問題不是中印關係的全部。

徐飛洪表示，2020年6月發生「邊境事件」後，中方與印方保持外交和軍事管道溝通，「兩軍已在邊界西段4個點位實現脫離接觸，中印邊境局勢總體穩定可控，邊境地區是和平安寧的。」

他又說，中方願與印方一道努力，互相照顧彼此關切，透過對話協商早日就有關具體問題達成雙方都能接受的方案。

被問到目前印中在周邊及其他地區頻繁展開戰略競爭，印中雙邊關係應如何發展，徐飛洪表示，習近平和莫迪曾作出兩國「是合作夥伴、而非競爭對手」的重要判斷，達成「中印互為發展機遇、互不構成威脅」的重要共識，這應成為指導兩國關係發展方向的基本遵循。

他表示，中印加強在國際地區事務中的溝通合作，將為國際關係增添穩定性和正能量。

對於印度對中國貿易逆差約1000億美元，徐飛洪表示，中方理解印方對此關切，中方從不刻意追求貿易順差，歡迎更多適銷對路的印度商品進入中國市場，也希望印方能為中國工商界人士赴印考察提供更多便利。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130511