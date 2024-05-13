杜克大學畢典邀挺以色列諧星傑瑞史菲德任嘉賓 學生離席抗議

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影片來源：Duke University

（中央社紐約12日綜合外電報導）美國知名學府杜克大學今天舉行畢業典禮，邀請諧星傑瑞史菲德擔任嘉賓致詞，不過會場數十名學生高呼「解放巴勒斯坦」口號並中途離席，抗議傑瑞史菲德在以哈戰事中支持以色列。

路透社報導，傑瑞史菲德（Jerry Seinfeld）以情境喜劇「歡樂單身派對」（Seinfeld）走紅全球，身為猶太裔的他，以哈戰爭期間一直支持以色列。

從社群平台X發布的影片可看到，傑瑞史菲德在北卡羅來納州杜克大學向畢業生發表演講時，有一群身著長袍、戴著帽子的人自畢業生人群中走出會場，其中一些人還揮舞著巴勒斯坦國旗。

影片還顯示，另有幾名與會者離開觀禮台，其中一名還戴著阿拉伯頭巾（keffiyeh），象徵聲援巴勒斯坦。

當傑瑞史菲德獲榮譽學位時，他的演講並沒有受到太多干擾，會場也有人大喊「傑瑞！傑瑞！」以表達對於這位諧星的支持。

傑瑞史菲德在演講時說：「你們很多人都在想，不敢相信（主辦單位）竟然邀請我這個人，但現在一切為時已晚。」

他在演講中還為「特權」概念辯護，他說「特權」這個詞最近受到嚴重打擊，「特權似乎是你能擁有最糟的東西」。

他特別強調：「善用你的特權。我是一名來自紐約的猶太男孩；如果你想成為一名喜劇演員，這是一種特殊境遇。」

杜克大學發言人川博（Frank Tramble） 表示：「我們理解社區的深切感受，正如我們一整年所做那般，我們尊重杜克大學每個人和平表達觀點的權利，同時不妨礙畢業生及其家人慶祝他們學有所成。」

傑瑞史菲德曾經訪問以色列，並自去年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）攻擊以色列以來一直發言支持以色列。根據以色列統計，當時哈瑪斯殺害1200人，綁架252人，其中133人據信仍被關在加薩（Gaza）。

美國校園最近挺巴勒斯坦示威活動不斷，杜克大學畢業典禮的離席抗議是最新一起。各地學生呼籲校方從軍火供應商和其他自戰爭中獲利的公司撤資，並赦免因抗議而受紀律處分或解僱的學生與教職員。

另一方面，波士頓愛默生學院（Emerson College）今天的畢業典禮上，校長演講被現場的高呼口號聲打斷。從現場拍攝的影片可看到，部分學生上台領取學位證書時，帶著支持巴勒斯坦的標誌以明其志，其中包括一名展開巴勒斯坦國旗的女畢業生。

學生挺巴示威活動迫使位於紐約的哥倫比亞大學（Columbia University）和洛杉磯的南加州大學（University of Southern California in Los Angeles）等美國學府取消本月的主要畢業典禮，其他學院和大學則是予以調整或修改。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1130513